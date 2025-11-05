ترامب تعليقا على فوز ممداني: الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الديمقراطيين تسببوا في أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، وأن البلاد تمر حاليا بأطول إغلاق حكومي في التاريخ وقد تسبب فيه الديمقراطيون.

وقال ترامب: يجب أن نوقف الإغلاق الحكومي فاقتصادنا عظيم ويجب إعادة فتح المعامل والشركات و الإغلاق الحكومي كان عاملا سلبيا كبيرا بالنسبة للجمهوريين في انتخابات أمس.

وأضاف ترامب: ما حدث ليلة أمس كان فوزا ديمقراطيا بامتياز ولا أعتقد أنه كان جيدا للجمهوريين و الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا.

وزاد ترامب: الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا و علينا أن نوقف الإغلاق وفتح البلد وأن نمرر القوانين المرتبطة بقوائم الناخبين.

وأردف : التصويت بالبريد السريع يسمح بالفساد ونحن نرفضه و الراديكاليون الديمقراطيون لم يبدوا أي اهتمام بإعادة فتح الحكومة ولا أعتقد أنهم سيتحركون بسرعة

ونظام التصويت لدينا به كثير من العيوب وسنرى إذا كان بإمكاننا تغييره.

وختم : نشهد أقوى اقتصاد على الإطلاق والإغلاق قد يؤثر على سوق الأسهم وعلينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل.

وفي وقت سابق من اليوم ؛ أعلن الديمقراطي زهران ممداني فوزه بمنصب عمدة نيويورك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر النائب الديمقراطي زهران ممداني، : سوف ننهض بمدينة نيويورك، وسأعمل ليلا ونهارا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



وأضاف زهران ممداني، خلال قناة القاهرة الإخبارية، : نستطيع أن نحقق المستحيل في نيويورك، ولن يكون هناك خوف من الإسلام في نيويورك.



وإستطرد : سنقضي على الإسلاموفوبيا في نيويورك، وأن نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون.



وتابع: أقول لـ ترامب لن تستطيع أن تقف أمامنا، وسنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب.

وتعهد ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، بجعل نيويورك أكثر قدرة على تحمل التكاليف، أول عمدة مسلم للمدينة عندما يتولى منصبه في يناير.

ويعد ممداني من المؤيدين القدامى للقضية الفلسطينية.