وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك بأنه “وصمة عار أبدية حول كيف تتغلب اللاسامية على العقل السليم”.

وقال بن غفير، في تصريحات له: “ممداني داعم لحماس وكاره لإسرائيل ومناهض علني للسامية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديمقراطي زهران ممداني فوزه بمنصب عمدة نيويورك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال النائب الديمقراطي زهران ممداني: “سوف ننهض بمدينة نيويورك، وسأعمل ليلا ونهارا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف زهران ممداني، من خلال قناة “القاهرة الإخبارية”: “نستطيع أن نحقق المستحيل في نيويورك، ولن يكون هناك خوف من الإسلام في نيويورك”.

واستطرد: “سنقضي على الإسلاموفوبيا في نيويورك، ونيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون”.

وتابع: “أقول لـ ترامب لن تستطيع أن تقف أمامنا، وسنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب”.

وتعهد ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، بجعل نيويورك أكثر قدرة على تحمل التكاليف، أول عمدة مسلم للمدينة عندما يتولى منصبه في يناير.

ويعد ممداني من المؤيدين القدامى للقضية الفلسطينية.