قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

ممداني
ممداني
محمود نوفل

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير،  انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك بأنه “وصمة عار أبدية حول كيف تتغلب اللاسامية على العقل السليم”.

وقال بن غفير، في تصريحات له: “ممداني داعم لحماس وكاره لإسرائيل ومناهض علني للسامية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديمقراطي زهران ممداني فوزه بمنصب عمدة نيويورك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال النائب الديمقراطي زهران ممداني: “سوف ننهض بمدينة نيويورك، وسأعمل ليلا ونهارا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف زهران ممداني، من خلال قناة “القاهرة الإخبارية”: “نستطيع أن نحقق المستحيل في نيويورك، ولن يكون هناك خوف من الإسلام في نيويورك”.

واستطرد: “سنقضي على الإسلاموفوبيا في نيويورك، ونيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون”.

وتابع: “أقول لـ ترامب لن تستطيع أن تقف أمامنا، وسنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب”.

وتعهد ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، بجعل نيويورك أكثر قدرة على تحمل التكاليف، أول عمدة مسلم للمدينة عندما يتولى منصبه في يناير.

ويعد ممداني من المؤيدين القدامى للقضية الفلسطينية.

بن غفير عمدة نيويورك زهران ممداني وزير الأمن القومي الإسرائيلي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظّم صالون محبة الوطن حول مخاطر إدمان السوشيال ميديا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

أوقاف المنوفية تنظّم ندوة حول "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي"

فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

هاتفياً.. شيخ الأزهر يعزّي رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية في وفاة والدته

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد