قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: افتتاح مكتبة "نون السحار 2" قريبًا ضمن خطة نشر التنوير الثقافي

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

 تفقد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الفرع الجديد لمكتبات "نون السحار" بمنطقة زهراء المعادي، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المكتبات، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال الفترة المقبلة .

واطلع وزير الثقافة ومحافظ القاهرة ،خلال الجولة اليوم "الأحد" على الاستعدادات النهائية الجارية لتشغيل المكتبة، حيث شملت الجولة التفقدية الاطلاع على مكونات المكتبة، والتعرف على الخدمات التي من المقرر أن تقدمها للجمهور، في إطار نموذج حديث للمكتبات العامة يواكب احتياجات المجتمع .

وأكد وزير الثقافة أن التوسع في إنشاء وتطوير المكتبات العامة يأتي تفعيلًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي داخل مختلف الأحياء.

وأشار إلى أن مكتبة "نون السحار2" تمثل إضافة مهمة للخريطة الثقافية، وتسهم في إتاحة المعرفة وتشجيع القراءة، لا سيما بين الأطفال والنشء والشباب .

وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة مستمرة في توسيع الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وتقديم الدعم اللازم لأداء دورها بالشكل الأمثل.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن مكتبة "نون السحار2"، تأتي استكمالًا لجهود الدولة في نشر المكتبات العامة داخل الأحياء المختلفة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في نشر التنوير والوعي، وتعميق المعرفة، وتوفير مساحات آمنة للتعلم والاطلاع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة والجهات الشريكة لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المكتبة، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات الثقافية تمثل ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الثقافة منطقة زهراء المعادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

ترشيحاتنا

اثنان من الضحايا

رحلة الموت من أجل يومية 100 جنيه.. تفاصيل مؤلمة في تفحم 7 ضحايا على الإقليمي

جثة - أرشيفية

بسبب خلافات على شقة إيجار.. شاب يقـ.ـتل تاجر عقارات بمدينة نصر

المتهمين

حول الفلوس إبنك يرجع .. ضبـط وحبس عصابة الخطـف بالجيزة

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد