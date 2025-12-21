محافظ القاهرة: افتتاح مكتبة "نون السحار 2" قريبًا ضمن خطة نشر التنوير الثقافي

تفقد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الفرع الجديد لمكتبات "نون السحار" بمنطقة زهراء المعادي، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المكتبات، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال الفترة المقبلة .

واطلع وزير الثقافة ومحافظ القاهرة ،خلال الجولة اليوم "الأحد" على الاستعدادات النهائية الجارية لتشغيل المكتبة، حيث شملت الجولة التفقدية الاطلاع على مكونات المكتبة، والتعرف على الخدمات التي من المقرر أن تقدمها للجمهور، في إطار نموذج حديث للمكتبات العامة يواكب احتياجات المجتمع .

وأكد وزير الثقافة أن التوسع في إنشاء وتطوير المكتبات العامة يأتي تفعيلًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي داخل مختلف الأحياء.

وأشار إلى أن مكتبة "نون السحار2" تمثل إضافة مهمة للخريطة الثقافية، وتسهم في إتاحة المعرفة وتشجيع القراءة، لا سيما بين الأطفال والنشء والشباب .

وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة مستمرة في توسيع الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وتقديم الدعم اللازم لأداء دورها بالشكل الأمثل.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن مكتبة "نون السحار2"، تأتي استكمالًا لجهود الدولة في نشر المكتبات العامة داخل الأحياء المختلفة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في نشر التنوير والوعي، وتعميق المعرفة، وتوفير مساحات آمنة للتعلم والاطلاع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة والجهات الشريكة لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المكتبة، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات الثقافية تمثل ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.