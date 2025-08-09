قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

6 طرق بسيطة للتغلب على حرقة المعدة وارتجاع المريء .. مضع العلكة أغربها

حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
آية التيجي

يعاني كثيرون من الشعور المزعج بحرقة المعدة بعد وجبة دسمة أو من الاستيقاظ ليلًا بسبب تسلل حمض المعدة إلى الحلق.

ولكن خبراء الصحة يؤكدون أن بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن تخفف هذه الأعراض بشكل ملحوظ، وفقًا لتقرير موقع تايمز أوف إنديا.

واعتماد هذه التغييرات اليومية البسيطة قد يخفف كثيرًا من أعراض ارتجاع المريء وحرقة المعدة، ويجنبك الانزعاج المستمر بعد الأكل أو خلال النوم، ومن أبرزها :

ـ مضغ اللبان الخالي من السكر بعد الوجبات:
تجربة سريرية بريطانية عام 2005 أوضحت أن مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 30 دقيقة بعد الأكل يقلل مستويات الحموضة في المريء بنسبة كبيرة، بفضل زيادة إفراز اللعاب الذي يساعد على إعادة الحمض إلى المعدة بسرعة.

ـ  رفع الرأس أثناء النوم:
رفع السرير أو استخدام وسادة إسفينية بارتفاع 15–20 سم يقلل من ارتجاع الحمض ليلًا، حيث تمنع الجاذبية تسلل الحمض إلى المريء وتحسّن جودة النوم.

ـ تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا:
تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة يقلل الضغط على العضلة العاصرة للمريء ويحد من نوبات الحموضة، خاصة عند الحفاظ على الجلوس أو الوقوف بعد الأكل.

ـ تجنب الأكل قبل النوم:
ترك ساعتين أو ثلاث ساعات بين آخر وجبة ووقت النوم يمنح المعدة فرصة لهضم الطعام وتقليل ارتجاع الحمض.

ـ الابتعاد عن الأطعمة المحفزة:
مثل القهوة، الشوكولاتة، النعناع، الحمضيات، والمأكولات المقلية، إذ تضعف هذه الأطعمة العضلة العاصرة للمريء أو تزيد إنتاج الحمض.

ـ البقاء في وضع مستقيم بعد الأكل:
الحفاظ على الوقوف أو الجلوس لمدة 20–30 دقيقة بعد الوجبة يساعد الجاذبية على تسهيل الهضم ويقلل بشكل واضح من أعراض الحموضة، وفقًا لدراسة حديثة أظهرت تحسنًا لدى 75% من المشاركين.

6 طرق بسيطة للتغلب على حرقة المعدة وارتجاع المريء .. مضع العلكة أغربها

