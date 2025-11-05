استاد هزاع بن زايد جاهز لإستقبال مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي ..شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استاد هزاع بن زايد جاهز لإستقبال مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ..شاهد
علا محمد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات لاستاد هزاع بن زايد جاهز لإستقبال مباراة سيراميكا كليوباترا أمام 
الأهلي  في نصف نهائي كأس السوبر المصري غدًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع ممثلا عن النادي سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ومحمد أسامو إداريا الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الأمني للفريق.

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.

ويرتدي سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي.

وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

