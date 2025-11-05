طارق الدسوقي: دوري في "علي كلاي" مختلف عن أعمالي السابقة lخاص

كشف الفنان الكبير طارق الدسوقي عن استعداده للبدء في تصوير مسلسل" علي كلاي"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، الاسبوع المقبل.

وقال الفنان طارق الدسوقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: دوري في مسلسل علي كلاي، جديد علي ولم اقدمه من قبل، وسيراني الجمهور بشكل مختلف تمامًا.

مسلسل علي كلاي من بطولة الفنان أحمد العوضي، وعدد كبير من النجوم ابرزهم الفنان الكبير طارق الدسوقي والفنانة انتصار والفنانة درة، ويعرض خلال شهر رمضان القادم.

ويعرض حاليًا للفنان طارق الدسوقي مسرحية الملك لير، التي يقوم ببطولتها الفنان الكبير يحيي الفخراني.

العرض من إخراج تامر كرم، وإنتاج البيت الفني للمسرح، وقد لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالديكور المتميز، والإضاءة التي أضفت بعدًا جماليًا على الأحداث التراجيدية للنص الشكسبيري الشهير.