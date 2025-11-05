طارق الدسوقي: دوري في "علي كلاي" مختلف عن أعمالي السابقة lخاص

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
طارق الدسوقي: دوري في "علي كلاي" مختلف عن أعمالي السابقة

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي
أحمد البهى

كشف الفنان الكبير طارق الدسوقي عن استعداده للبدء في تصوير مسلسل" علي كلاي"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، الاسبوع المقبل.

وقال الفنان طارق الدسوقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: دوري في مسلسل علي كلاي، جديد علي ولم اقدمه من قبل، وسيراني الجمهور بشكل مختلف تمامًا.

مسلسل علي كلاي من بطولة الفنان أحمد العوضي، وعدد كبير من النجوم ابرزهم الفنان الكبير طارق الدسوقي والفنانة انتصار والفنانة درة، ويعرض خلال شهر رمضان القادم. 

ويعرض حاليًا للفنان طارق الدسوقي مسرحية الملك لير، التي يقوم ببطولتها الفنان الكبير يحيي الفخراني. 

العرض من إخراج تامر كرم، وإنتاج البيت الفني للمسرح، وقد لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالديكور المتميز، والإضاءة التي أضفت بعدًا جماليًا على الأحداث التراجيدية للنص الشكسبيري الشهير.

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

