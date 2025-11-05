التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات

شارك رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" في الجلسة الدولية حول مكافحة فقر الأطفال.

ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين من عدة دول ومنظمات دولية، أبرزها اليونيسف و"هيئة انقاذ الطفولة".

وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الحلول الفعالة لمكافحة فقر الأطفال، وتبادل التجارب الناجحة، وتحفيز العمل الجماعي لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة، حيث تم التأكيد على أن فقر الأطفال ليس قدرًا محتومًا، بل يمكن القضاء عليه، وعرض تجارب دولية ناجحة في تقليل الفقر متعدد الأبعاد، ودعوة الحكومات والمؤسسات إلى الاستثمار في الأطفال وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المساءلة الاجتماعية وإشراك المجتمعات المحلية في صياغة السياسات.

واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية التي تمثلت في وضع إطار وطني للحماية الاجتماعية يدمج جهود جميع الجهات، حيث زادت التحويلات النقدية من 5 إلى 54 مليار جنيه خلال 10 سنوات، وهناك مؤشرات خاصة لقياس فقر الأطفال.

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات منها دمج فقر الأطفال في السياسات الوطنية كأولوية استراتيجية، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز المساءلة المجتمعية عبر إشراك الشباب والمجتمع المدني، والاستثمار في التعليم، الصحة، والتغذية كمدخلات أساسية للتنمية، وكذلك تطوير مؤشرات دقيقة لقياس فقر الأطفال ومتابعة التقدم.