قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك  رأفت شفيق  مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" في الجلسة الدولية حول مكافحة فقر الأطفال.

ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين من عدة دول ومنظمات دولية، أبرزها اليونيسف و"هيئة انقاذ الطفولة". 

وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الحلول الفعالة لمكافحة فقر الأطفال، وتبادل التجارب الناجحة، وتحفيز العمل الجماعي لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة، حيث تم التأكيد على أن فقر الأطفال ليس قدرًا محتومًا، بل يمكن القضاء عليه، وعرض تجارب دولية ناجحة في تقليل الفقر متعدد الأبعاد، ودعوة الحكومات والمؤسسات إلى الاستثمار في الأطفال وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المساءلة الاجتماعية وإشراك المجتمعات المحلية في صياغة السياسات.

واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية التي تمثلت في وضع  إطار وطني للحماية الاجتماعية يدمج جهود جميع الجهات، حيث زادت التحويلات النقدية من 5 إلى 54 مليار جنيه خلال 10 سنوات، وهناك مؤشرات خاصة لقياس فقر الأطفال.

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات منها دمج فقر الأطفال في السياسات الوطنية كأولوية استراتيجية، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز المساءلة المجتمعية عبر إشراك الشباب والمجتمع المدني، والاستثمار في التعليم، الصحة، والتغذية كمدخلات أساسية للتنمية، وكذلك تطوير مؤشرات دقيقة لقياس فقر الأطفال ومتابعة التقدم.

التضامن الاجتماعي رأفت شفيق مايا مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

ترشيحاتنا

د. أسامة رسلان

الأوقاف: 568 قافلة دعوية لتصحيح المفاهيم وترسيخ احترام الكبار في المدارس

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة

الدكتور محمد ورداني، مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية

محمد ورداني: حملة «حرّر نفسك» دعوة للتحرر من أسر التكنولوجيا واستعادة السيطرة على حياتنا

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد