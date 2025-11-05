الجيش السواني يحشد قواته ويستخدم تكتيكات عسكرية لاستعادة المدينة من قوات الدعم السريع

أكد الإعلامي السوداني مصعب محمود، أن موقف القيادة العسكرية واضحٌ وصريحٌ، مشيراً إلى تصريحات مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا وما أكده المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بأن المؤسسة العسكرية عازمة تماماً على تحرير كل شبر من أنحاء الوطن، ولن تتهاون في حماية سيادة السودان أو التخلّي عن أي مساحة من أراضيه.

حماية المدنيين

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الانسحاب الذي نفّذته القوات المسلحة السودانية سابقاً كان بهدف حماية المدنيين، ويوضح أن هذا الانسحاب كشف عن ممارسات مروّعة ارتكبتها الميليشيات في الفاشر، من جرائم ضد الإنسانية شملت المرضى والمرافقين داخل المستشفيات، وأن الطريق بين الفاشر والطويلة شهد سقوط جثثٍ ووقائع مأساوية أدت إلى معاناةٍ إنسانية بالغة.

وأشار الإعلامي إلى أن الميليشيات استعانت بالمدنيين كدروع بشرية، ما عقّد مهمة القوات المسلحة وأخّر حسم المعركة في فترات سابقة، مبيّناً أن هذا التكتيك هو سبب رئيسي في تعقيد العمليات العسكرية.

وذكر أن تحرّكات الجيش ومساندة المجتمع السوداني واحتشاد المسيرات المؤيدة ستؤدي إلى تغييرات كبيرة على الأرض في الأيام المقبلة، وفق ما نصّ عليه بيان القيادة.

التخطيط والتكتيك العسكري

وشدد، على أنّ الدعم الشعبي والتمثيل الدبلوماسي في الخارج يساعدان في توضيح جذور الأزمة وتعبئة موقفٍ موحّدٍ لصالح الدولة، معرباً عن ثقته في قدرة القوات المسلحة على حسم الموقف في دارفور ومناطق التخوم وشرقها كما جرت التجارب في محافظات أخرى، مؤكداً أن حماية المدنيين تبقى أولويّة في التخطيط والتكتيك العسكري.