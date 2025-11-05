وسط تدهور إنساني متصاعد.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة مؤكدة في السودان

تشهد السودان واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية، منذ اندلاع النزاع المسلح، وسط تحذيرات جديدة أطلقتها الأمم المتحدة من تفاقم الجوع وتهديد حياة الملايين، مع تفاوت واضح في الأوضاع بين مناطق شهدت بعض التحسن وأخرى غارقة في الحصار والعنف.

مجاعة مؤكدة في الفاشر وكادقلي

أكد مركز إعلام الأمم المتحدة أن أحدث تحليل صادر عن لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي كشف وقوع مجاعة فعلية في مدينتي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وكادقلي عاصمة جنوب كردفان، بعد شهور من انقطاع الإمدادات الغذائية والرعاية الصحية.

وأشار التحليل، إلى أن المدنيين في هاتين المنطقتين يعيشون أوضاعًا "كارثية" نتيجة الحصار المستمر وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

20 منطقة أخرى مهددة بالمجاعة

حذّر التقرير من أن نحو 20 منطقة إضافية في دارفور وكردفان تواجه خطر المجاعة الوشيك، خاصة في شرق دارفور وجنوب كردفان، حيث تتدهور الظروف المعيشية بسرعة مع استمرار تعثر وصول الإغاثة.

وأوضح أن ضعف البنية التحتية الأمنية والقيود المفروضة على التحرك الميداني للعاملين الإنسانيين يفاقمان الوضع على الأرض.

تحسن محدود في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار

في المقابل، رصد التقرير تحسنًا طفيفًا في بعض المناطق، حيث خرج نحو 3.4 مليون شخص من مرحلة الأزمة مقارنة بالتقييم السابق، ليصل إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 21.2 مليون شخص، أي ما يعادل 45% من سكان السودان.

وأرجع التقرير هذا التحسن المحدود إلى تراجع نسبي في حدة القتال وتحسن وصول المساعدات الإنسانية في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار منذ مايو الماضي.

دعوات أممية عاجلة لوقف القتال وتأمين الإغاثة

طالبت منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي والفاو واليونيسف، بوقف فوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، محذّرة من أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر عرضة للموت بسبب الجوع والأمراض والنزوح المتكرر.

وأكدت المنظمات أن أي تأخير إضافي في وصول الإغاثة سيضاعف المعاناة ويقود إلى موجات نزوح جديدة.

أزمة تمويل وتهديد للعاملين الإنسانيين

وأشار التقرير إلى أن استمرار القيود الأمنية واستهداف القوافل الإنسانية والعاملين فيها، إلى جانب تأخر التمويل الدولي، يهدد بتفاقم الأزمة وحدوث وفيات على نطاق واسع.

وشدد على ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات إلى جميع المناطق المنكوبة، محذرًا من أن الفشل في ذلك سيجعل السودان على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة.