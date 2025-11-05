قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وسط تدهور إنساني متصاعد.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة مؤكدة في السودان

وسط تدهور إنساني متصاعد.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة مؤكدة في السودان
وسط تدهور إنساني متصاعد.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة مؤكدة في السودان
إسراء عبدالمطلب

تشهد السودان واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية، منذ اندلاع النزاع المسلح، وسط تحذيرات جديدة أطلقتها الأمم المتحدة من تفاقم الجوع وتهديد حياة الملايين، مع تفاوت واضح في الأوضاع بين مناطق شهدت بعض التحسن وأخرى غارقة في الحصار والعنف.

مجاعة مؤكدة في الفاشر وكادقلي

أكد مركز إعلام الأمم المتحدة أن أحدث تحليل صادر عن لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي كشف وقوع مجاعة فعلية في مدينتي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وكادقلي عاصمة جنوب كردفان، بعد شهور من انقطاع الإمدادات الغذائية والرعاية الصحية. 

وأشار التحليل، إلى أن المدنيين في هاتين المنطقتين يعيشون أوضاعًا "كارثية" نتيجة الحصار المستمر وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

20 منطقة أخرى مهددة بالمجاعة

حذّر التقرير من أن نحو 20 منطقة إضافية في دارفور وكردفان تواجه خطر المجاعة الوشيك، خاصة في شرق دارفور وجنوب كردفان، حيث تتدهور الظروف المعيشية بسرعة مع استمرار تعثر وصول الإغاثة. 

وأوضح أن ضعف البنية التحتية الأمنية والقيود المفروضة على التحرك الميداني للعاملين الإنسانيين يفاقمان الوضع على الأرض.

تحسن محدود في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار

في المقابل، رصد التقرير تحسنًا طفيفًا في بعض المناطق، حيث خرج نحو 3.4 مليون شخص من مرحلة الأزمة مقارنة بالتقييم السابق، ليصل إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 21.2 مليون شخص، أي ما يعادل 45% من سكان السودان. 

وأرجع التقرير هذا التحسن المحدود إلى تراجع نسبي في حدة القتال وتحسن وصول المساعدات الإنسانية في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار منذ مايو الماضي.

دعوات أممية عاجلة لوقف القتال وتأمين الإغاثة

طالبت منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي والفاو واليونيسف، بوقف فوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، محذّرة من أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر عرضة للموت بسبب الجوع والأمراض والنزوح المتكرر.

وأكدت المنظمات أن أي تأخير إضافي في وصول الإغاثة سيضاعف المعاناة ويقود إلى موجات نزوح جديدة.

أزمة تمويل وتهديد للعاملين الإنسانيين

وأشار التقرير إلى أن استمرار القيود الأمنية واستهداف القوافل الإنسانية والعاملين فيها، إلى جانب تأخر التمويل الدولي، يهدد بتفاقم الأزمة وحدوث وفيات على نطاق واسع. 

وشدد على ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات إلى جميع المناطق المنكوبة، محذرًا من أن الفشل في ذلك سيجعل السودان على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة.

السودان الفاشر الأمم المتحدة كردفان دارفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ملادن زيزوفيتش

وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

ختام فعاليات البرنامج الأول ضمن مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية

صورة من اللقاء

وزير الاقتصاد القيرغيزي: نتطلع للتعاون مع الشركات المصرية في التعدين والصناعات الغذائية والري وتربية الماشية

الدكتور محمد معيط

رئيس جامعة القاهرة يهنئ معيط للحصول على وسام "الشمس المشرقة-النجمة الذهبية" من اليابان

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد