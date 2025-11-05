قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
أول امرأة تتولى المنصب.. فوز الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر بسباق حاكم فرجينيا
«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»
منة فضالي تكشف عن عملها الجديد مع ياسمين عبد العزيز: «دعواتكم لينا بالنجاح»
مهيب عبد الهادي يستعرض أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد
تهديد لتفوق إسرائيل العسكري.. صفقة أسلحة ضخمة بين ترامب وبن سلمان تغيّر موازين الشرق الأوسط |تفاصيل
90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، أما بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة اليوم، ففرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا ً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

وهناك فرص ضعيفة جدا ً لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه، وتبقى الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ملحوظة مهمة للأرصاد: (قد يصاحب السحب الرعدية هواء هابط من أسفل السحب الرعدية  يعمل على إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق).

تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية..بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

May be an image of text

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 19
6 أكتوبر 30 19
بنها 29 20
دمنهور 28 21
وادي النطرون 30 20
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 21
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 28 20
طنطا 28 20
دمياط 27 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 20
العريش 29 18
رفح 29 20
رأس سدر 31 19
نخل 29 12
كاترين 26 11
الطور 34 20
طابا 32 17
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 27 20
العلمين 26 19
مطروح 25 20
السلوم 26 19
سيوة 28 16
رأس غارب 32 22
الغردقة 32 21
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 33 23
حلايب 31 24
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 20
بني سويف 31 19
المنيا 31 18
أسيوط 31 18
سوهاج 32 19
قنا 34 20
الأقصر 35 20
أسوان 36 21
الوادي الجديد 32 21
أبوسمبل 35 22

