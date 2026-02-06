نصبوا على المواطنين.. سقوط المتهمين بإدارة منصة STEP

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإدارة منصة إلكترونية بإسم (STEP) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بإدارة منصة إلكترونية بإسم (STEP) للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية إستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير القيام ببعض المهام بالمنصة وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر محافظ إلكترونية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية - كمية من المشغولات الذهبية والفضية – 11 هاتف محمول ، 2 جهاز "لاب توب" – 16 شريحة هاتف محمول ) وتقدر القيمة المالية لكافة المضبوطات بأكثر من مليون جنيه.. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافوا أن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





