مصرع مسن صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة هوائية بقنا

لقى مسن مصرعه أثناء قيادته دراجة هوائية، حيث اصطدمت به سيارة سقط على أثرها جثة هامدة بنجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن أسفل عجلات سيارة بنطاق مركز نجع حمادى.

وتبين أن المسن اصطدمت به سيارة أثناء استقلاله دراجة هوائية بنطاق مركز نجع حمادى، نتج عنها مصرعه فى الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.