الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
توك شو

إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريباً

منار عبد العظيم

في خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توقيع صفقة استثمارية كبرى بين البلدين في الأيام القليلة المقبلة. الصفقة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، تأتي في إطار تنفيذ حزمة من الاستثمارات المتفق عليها مسبقاً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 هذه الصفقة تعد خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، حيث يترقب الجميع تداعياتها الإيجابية على الاقتصاد المصري.

الشراكة المصرية القطرية مشروع ضخم في مطروح تفاصيل المشروع الاستثماري

في مداخلته الهاتفية على برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي، كشف المستشار الحمصاني عن بعض التفاصيل المبدئية للمشروع، الذي سيجمع بين الشركات المصرية والقطرية لتنفيذ مشروع ضخم في منطقتي سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح. 

يتضمن المشروع مكوناً عقارياً وسياحياً كبيراً، وهو جزء من خطة أوسع لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي. 

هذه المناطق تشهد اهتماماً متزايداً من الدولة المصرية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز القطاع السياحي، مما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة ويسهم في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

آفاق التنمية الاقتصادية في الساحل الشمالي

المشروع يعد واحداً من سلسلة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو يسير على خطى مشروعات سابقة مثل "رأس الحكمة"، التي ساهمت في تعزيز الحركة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في هذه المنطقة. 

من خلال هذه المشروعات، تسعى مصر إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية عالمية، وتقديم بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

زيادة الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل

أكد المستشار محمد الحمصاني أن الشراكة المصرية القطرية تعكس "شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري" من قبل المستثمرين العرب والدوليين. تسعى هذه الاستثمارات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، أهمها زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، توفير فرص العمل للشباب، وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة من خلال تعزيز القطاع السياحي. الحكومة المصرية، حسب تصريحاته، تعمل على تنفيذ هذه المشاريع ضمن استراتيجية شاملة لتنمية القطاعات الحيوية وتحقيق طفرة في مستويات النمو الاقتصادي.

رؤية السياحة: 30 مليون سائح سنوياً

أحد الأهداف الكبرى للمشروع هو دعم قطاع السياحة بشكل خاص، حيث أكد الحمصاني على أن الحكومة تستهدف زيادة عدد السياح إلى مصر ليصل إلى 30 مليون سائح سنوياً، وهي رؤية طموحة تهدف إلى جعل مصر وجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم. 

هذا الهدف يعكس الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

تأثيرات الصفقة على الاقتصاد المصري

المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي ومناطق أخرى تعد من العوامل الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل عام. من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة النشاط التجاري، وتنشيط حركة السياحة، ستكون هذه الاستثمارات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر. 

كما تسهم هذه المشروعات في توفير فرص العمل وتنشيط سوق العقارات، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مردود إيجابي على المجتمع المحلي

تعتبر هذه المشاريع فرصة كبيرة لتحسين حياة سكان المناطق المحيطة، حيث ستسهم في رفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتطوير المرافق العامة، وزيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي في المنطقة.

 كذلك، ستسهم في تطوير القطاع السياحي، مما سيعود بالنفع على قطاع الفنادق والمطاعم والشركات المحلية التي ستستفيد من هذه التطورات.

