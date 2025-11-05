قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكتب نتنياهو: التعرف على جثة الرقيب المختطف إيتاي تشين
أحمد موسى: الشعب المصري أفشل حملات التشويش ضد المتحف المصري الكبير.. والافتتاح أبكاني فرحًا
«البنا» حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا.. و«معروف» يقود الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
ضياء السيد يُوجّه رسالة لإدارة الأهلي: اعتمدوا على الشباب.. المستقبل لهم
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-11-2025
عليه 4 ملايين دولار .. خالد طلعت يعلّق على أزمة الزمالك المالية
هل يجوز جمع الصلاة بسبب ظروف العمل؟.. الإفتاء توضح الحكم
الديهي لرئيس تحرير BBC : إذا كان لديك ذرة مهنية فلتعتذر وتستقيل
إعلامي: أشرف حكيمي قد يغيب عن كأس الأمم الأفريقية بعد الإصابة في الكاحل
التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم
حليف إيلون ماسك .. ترامب يعلن ترشيح «إسحاقمان» لقيادة وكالة ناسا
إيهاب المصري: سيراميكا كليوباترا يستحق تصدّر الدوري.. والأهلي يفتقد إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر وقطر على أعتاب مشروع ضخم في مطروح .. تفاصيل جديدة من مجلس الوزراء

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة استثمارية كبرى سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة بين مصر وقطر، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشروع الجديد سيكون عبارة عن شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع ضخم في منطقتي سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح.

وأوضح أن المشروع الاستثماري، الذي يضم مكونًا عقاريًا وسياحيًا، يندرج ضمن إطار المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، على غرار مشروعات مثل رأس الحكمة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن تفاصيل المشروع وقيمته سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل رئيس مجلس الوزراء في القريب العاجل.

وأشار إلى أن المشروع يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين العرب، مشددًا على أن هذه الشراكات تهدف إلى تحقيق مصالح الدولة من خلال توفير فرص عمل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية قطاع السياحة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه المشروعات التنموية الكبرى تسهم في تحقيق طفرة تنموية في منطقة الساحل الشمالي، وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الدولة على تنمية هذه المنطقة لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

الوزراء الحمصاني متحدث الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

اكتشف العطلات الرسمية القادمة في 2025

إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025

ترشيحاتنا

حماة الوطن ببني سويف

«حماة الوطن» ببني سويف يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر جماهيري حاشد |شاهد

محافظ كفر الشيخ

مفتي الجمهورية ومحافظون يحتفلون بالعيد القومي لكفر الشيخ .. صور

قافلة طبية

مديرية الصحة بالإسماعيلية: قافلة طبية بقرية المحسمة بمركز القصاصين

بالصور

لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد

أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر
أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد