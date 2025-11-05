مصر وقطر على أعتاب مشروع ضخم في مطروح .. تفاصيل جديدة من مجلس الوزراء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة استثمارية كبرى سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة بين مصر وقطر، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشروع الجديد سيكون عبارة عن شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع ضخم في منطقتي سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح.

وأوضح أن المشروع الاستثماري، الذي يضم مكونًا عقاريًا وسياحيًا، يندرج ضمن إطار المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، على غرار مشروعات مثل رأس الحكمة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن تفاصيل المشروع وقيمته سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل رئيس مجلس الوزراء في القريب العاجل.

وأشار إلى أن المشروع يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين العرب، مشددًا على أن هذه الشراكات تهدف إلى تحقيق مصالح الدولة من خلال توفير فرص عمل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية قطاع السياحة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه المشروعات التنموية الكبرى تسهم في تحقيق طفرة تنموية في منطقة الساحل الشمالي، وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الدولة على تنمية هذه المنطقة لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.