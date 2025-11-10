التخطيط القومي يناقش تقرير التنمية البشرية 2025 حول الذكاء الاصطناعي واختيارات الإنسان

عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ حول "تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٢٥ مسألة اختيار الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي: قراءة في نتائج التقرير وانعكاساته على منظومة التخطيط القومي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من تقديم أ.د. خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، و أدارت الحلقة د. هبة جمال الدين رئيس قسم الدراسات المستقبلية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع،وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.

وفي كلمتها أوضحت د. هبة جمال الدين أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على"تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٢٥ مسألة اختيار الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي: قراءة في نتائج التقرير وانعكاساته على منظومة التخطيط القومي" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتأثيراته المتشابكة على مستهدفات التنمية المستدامة، وكذلك تحديات وفرص التنمية البشرية خاصة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والخيارات التي يمكن اتخاذها لرسم مسارات تنمية جديدة لجميع البلدان بما يتيح للجميع فرصة الإزدهار في عالم قائم على الأدلة، حيث أضافت أن التقرير يطرح اشكالية الفجوة بين تراجع التنمية البشرية بفعل البشر في ضوء تسارع ونمو فائق للذكاء الاصطناعي الذي يتعهد بتحقيق التنمية المستدامة بقوة وسرعة فإلى ّ أين نحن ذاهبون في ضوء تحديات الامن السيبراني المحاطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل أوضح أ. د. خالد زكريا أن التقرير محل العرض يعتمد على منهج تحليلي متعدد المستويات يجمع بين الأدلة الكمية والنوعية لبناء فهم متكامل للتفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا والسياسات العامة بما يسمح بتوجيه مسار التحول الرقمي نحو تنمية بشرية أكثر عدالة استدامة وشمولا من خلال تقديم رؤية متعمقة لتأثير التحول الرقمي على الإنسان والمجتمعات والحوكمة والاقتصادات العالمية مع التركيز على البعد القيمي و الإنساني في توظيف الذكاء الاصطناعي.

كما أشار التقرير إلى أن منظومة التخطيط القومي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية استراتيجية بوصفها الأداء التي يمكن من خلالها تحويل التقدم التقني إلى قيمة تنموية حقيقية من خلال رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين الخدمات، مستعرضا عدد من التجارب الدولية الناجحة من بينها الولايات المتحدة والصين والإمارات وغيرها.

وتطرق التقرير إلى عدد من المسارات الاستراتيجية لصنع السياسات العامة في عصر الذكاء الاصطناعي التي أكدت أن جوهر السياسات التكنولوجية يقوم على المبادىء الإنسانية مرتكزة على حماية القيم الإنسانية، وبناء شراكات عالية لتبادل المعرفة والتقنيات إلى جانب حوكمة شفافة للبيانات والأنظمة الذكية، وتعزيز العدالة في توزيع المنافع عبر سياسات ضريبية واجتماعية منصفة، وكذلك الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم المستمر واكتساب المهارات الرقمية.

وطرح التقرير مجموعة من التوصيات ارتكزت على تمكين الأفراد من خلال التعليم الرقمي، ودمج أولويات التنمية البشرية في السياسات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والمناخ والتجارة، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لتقليص الفجوة الرقمية وضمان توزيع منافع الذكاء الاصطناعي بعدالة، وكذلك الاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في إطار المساءلة وحماية الأخلاقيات، فضلا عن إعادة تصميم مؤشر التنمية البشرية ليشمل أبعاد الوصول الرقمي والاستدامة البيئية والمرونة الاجتماعية.