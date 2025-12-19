أوكرانيا: قتلى ومصابون في قصف روسي واسع وإسقاط عشرات المسيرات

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، سقوط قتلى ومصابين جراء قصف روسي استهدف عدداً من المقاطعات في جنوب وشرق البلاد، بالتزامن مع هجمات واسعة بالطائرات المسيرة.

وقالت سلطات مقاطعة خيرسون الجنوبية إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر جراء قصف روسي طال مناطق في المقاطعة. وفي السياق ذاته، أفادت سلطات أوديسا بسقوط قتيل وعدة مصابين إثر قصف روسي استهدف المقاطعة الجنوبية.

وفي الشرق، أعلنت سلطات مقاطعة خاركيف مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة قصف روسي على مناطق في المقاطعة.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 108 طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف مناطق متفرقة من البلاد. كما أشار في بيان آخر إلى أن 47 مسيّرة روسية استهدفت 23 موقعاً في جنوب وشرق أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد متواصل للهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي والصاروخي على عدة جبهات داخل الأراضي الأوكرانية، وسط استمرار المعارك بين الجانبين.