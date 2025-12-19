قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
أخبار العالم

أوكرانيا: قتلى ومصابون في قصف روسي واسع وإسقاط عشرات المسيرات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، سقوط قتلى ومصابين جراء قصف روسي استهدف عدداً من المقاطعات في جنوب وشرق البلاد، بالتزامن مع هجمات واسعة بالطائرات المسيرة.

وقالت سلطات مقاطعة خيرسون الجنوبية إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر جراء قصف روسي طال مناطق في المقاطعة. وفي السياق ذاته، أفادت سلطات أوديسا بسقوط قتيل وعدة مصابين إثر قصف روسي استهدف المقاطعة الجنوبية.

وفي الشرق، أعلنت سلطات مقاطعة خاركيف مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة قصف روسي على مناطق في المقاطعة.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 108 طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف مناطق متفرقة من البلاد. كما أشار في بيان آخر إلى أن 47 مسيّرة روسية استهدفت 23 موقعاً في جنوب وشرق أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد متواصل للهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي والصاروخي على عدة جبهات داخل الأراضي الأوكرانية، وسط استمرار المعارك بين الجانبين.

أوكرانيا روسيا مسيرات خيرسون أوديسا

