أيمن الجميل: الاستقرار السياسي والأمني في 10 سنوات الماضية جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمارات والشراكات في أفريقيا والشرق الأوسط

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن حالة الاستقرار فى الدولة المصرية التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، أسفرت عن كيان صلب للغاية وسط منطقة مشتعلة بالصراعات والأزمات فى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن كيان الدولة المصرية أصبح الوجهة الأولى الجاذبة للاستثمارات والشراكات فى محيطه الإقليمى، بفضل الاستقرار السياسى والأمنى والتطور الكبير فى التشريعات والتسهيلات الاقتصادية التى تخدم مجتمع الأعمال وتتيح التنمية المستدامة، دون أعباء أو قيود تعوق حركة الاستثمارات

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن حالة الاستقرار التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، ترافق معها خطة طموحة للتنمية الشاملة وإعادة البناء فى كافة المجالات ، بدءا من البنية التحتية والنقل البرى والبحرى والمناطق اللوجستية والصناعية، إلى جانب التطوير الهائل فى الزراعة والرى والصناعات المتقدمة المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وكذلك التقدم فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأزرق الذى يعمل على حماية المسطحات البحرية وتعظيم الاستفادة منها ، الأمر الذى جعل من مصر حجر الزاوية فى بناء الشراكات والتعاون بين ثلاث قارات أوربا وإفريقيا وآسيا، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن السوق المصرى ضخم ومتنوع وينمو بسرعة كبيرة، كما أنه جاذب لكل الاستثمارات من سيناء وحتى السلوم ومن شلاتين والبحر الأحمر إلى أسوان والوادى الجديد وتوشكى، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة أمام القطاع الخاص محليا أو عربيا وأجنبيا عديدة للغاية، خاصة وأننا أمام سوق يتجاوز 110 ملايين مواطن يمكنه استهلاك كل ما يتم إنتاجه حال التوجه محليا أو استغلال الأيدى العاملة الرخيصة والموقع الجغرافى الفريد على طرق التجارة العالمية والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات للتصدير فى القارة الأفريقية أو خارجها، لافتا إلى أن التيسيرات المتاحة أمام المستثمرين غير مسبوقة، وتبدأ بالخريطة الاستثمارية التى تقدم للراغبين فى الاستثمار كل الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع المجالات، فضلا عن الأراضى الصناعية المرفقة والمتاحة لإقامة المنشآت الصناعية، وأيضا التيسيرات المالية والضريبية المتاحة عدة سنوات حتى تستقر المشروعات المقامة وتبدأ فى تحقيق عوائد وأرباح تغطى نفقات التأسيس.

وأشار أيمن الجميل، إلى أن من أهم مميزات السوق المصرى بعد ميزة الاستقرار والأمان، أنه من الأسواق الرائدة فى القطاعات الاستثمارية الجديدة التى تهم العالم أجمع مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح، ومشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، والمشروعات صديقة البيئة ، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى اختبار الصمود وتحمل الأزمات العالمية الطاحنة التى أدخلت اقتصادات كبرى فى مرحلة الركود،ميزة إضافية مهمة تجذب إليه الاستثمارات والشراكات، حتى فى أوقات الأزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد المستمر فى منطقة الشرق الأوسط والخليج والذى يهدد باشتعال أسعار النفط وارتباك خطوط التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وصعوبة الحصول على السلع الأساسية

