وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي

دعت وزارة الدولة للإعلام، وسائل الإعلام المصرية بكل أنواعها، إلى توخي الدقة عند تغطية التصعيد العسكري المؤسف الجاري حاليا في المنطقة.

وأعربت وزارة الدولة للإعلام – وفق بيان اليوم السبت - عن أملها في أن تضع وسائل الإعلام المصرية في اعتبارها،- لدى تغطيتها للتطورات المتسارعة- ضرورة الرجوع في كل ما يخص الموقف المصري من هذا التصعيد، إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات والجهات المصرية المختصة.

وأكدت ضرورة المتابعة الدقيقة والمباشرة- لوسائل الإعلام المصرية - لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة، في كل ما يتعلق بالشئون المصرية الداخلية، وما تتخذه الحكومة من إجراءات احترازية لمواجهة أي آثار محتملة لهذه الأزمة الإقليمية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري.

وحثت وسائل الإعلام، على الاستناد في متابعة أحوال الجاليات المصرية في مناطق التصعيد العسكري، على ما يصدر من بيانات ومعلومات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع إبلاغ وزارة الخارجية فوريا بأية حالات بين هذه الجاليات تصل إلى وسائل الإعلام؛ للتأكد من صحتها والتعامل معها من جانب الوزارة عبر البعثات القنصلية والدبلوماسية التابعة لها في بلدان مناطق التصعيد العسكري.

وقالت وزارة الدولة للإعلام، إنه يمكن لوسائل الإعلام- عند الحاجة- التوجه إلى وزارة الدولة للإعلام بأي تساؤلات أو استفسارات حول ما يتعلق بمصر في هذه الأزمة الإقليمية؛ لتقوم- عبر التنسيق مع مختلف سلطات وجهات الدولة المختصة- بتوفير ما تحتاجه وسائل الإعلام المصرية، من إجابات وتوضيحات؛ لمساعدتها في توصيل الصورة الحقيقية والسريعة للرأي العام المصري.