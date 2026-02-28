مسلسل رأس الأفعى الحلقة11.. الجماعة تثير أزمة بسبب السولار ومحمود عزت يطلب شراء عقارات

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 11 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يقوم مراد “أمير كرارة” بالتحقيق مع أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتحديدا من الشباب الذين تدربوا فى الخارج.

وطلب الإرهابي محمود عزت من أحد عزاصر الجماعة محمد سعد أن يقوم بشراء عدد كبير من العقارات على أن يترك له منزلين يتحرك فيهما كيفما يشاء.

ويعرف محمود عزت أن أحمد عبد الرحمن أحد قيادات الجماعة فى الفيوم يقوم بسرقة أموال الجماعة وهو ما يغضبه.

ويأمر أحمد عبد الرحمن عددا من عناصر الجماعة فى الفيوم أن تقوم بعمليات إرهابية بعد ان يشترون السلاح الازم وبالفعل يقوم مجموعة من الإرهابية بقطع الطريق على سيارة تحمل السولار واستولوا عليها حتى يسبب ذلك أزمة فى السولار للبلاد.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.