أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
اتنين غيرنا الحلقة 11.. آسر ياسين حائر بين دينا الشربيني وهنادي مهنا

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل اتنين غيرنا، طلب هنادي مهنا (نادية) من حسن سويلم عدم زواجه من نور ابو الفتوح (دينا الشربيني) والعودة من جديد لحياتهم.

أصبح الدكتور حسن (آسر ياسين) في مسلسل “اتنين غيرنا” في موقف بالغ الحرج، بعد عودة طليقته نادية (هنادي مهنا) من الخارج، ليصبح عليه الاختبار الصعب بين إصلاح الماضي، أو استمرار علاقة الحب بينه وبين الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني).

عودة نادية من الخارج جاء بسبب ابنهما، الذي يعاني بسبب انفصال والديه، فكان عليها أن تعود لكي يراهما الولد مجتمعين مجددًا، في الوقت نفسه، كان على نور أبو الفتوح أن تترك المنزل، حتى لا تشعر نادية والولد الصغير بأي حرج.

“اتنين غيرنا” من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
