فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض الحلقة 11.. ضابط قوات الاحتلال تنهي حياتها بعد إحالتها للتحقيق

مسلسل صحاب الأرض
مسلسل صحاب الأرض
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة 11 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث ذهب ناصر “إياد نصار” الى مقر لجنة المساعدات للحصول على بعض المستلزمات الطبية الى جانب بعض الأطعمة والبان للأطفال. 

وقامت قوات الاحتلال بمهاجمة مكان بقطاع غزة وردت عنه معلومات أن به بعض المناضلين وتم قصف المكان وأتضح أن به بعض العناصر بعض الأسرى الإسرائيليين. 

وقررت قوات الاحتلال محاكمة الضابطة المسئولة عن العملية وإحالتها الى التحقيق وبمجرد علمها بهذا الامر وجه مقطع فيديو للعالم تكشف فيه عن حقائق كثيرة ضد قوات الاحتلال ويوضح الهمجية الالاعتداء الغاشم على الاطفال والعجائز وفى نهاية الفيديو تنهي حياتها. 

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل صحاب الارض إياد نصار منة شلبي الفنانة منة شلبي الفنان إياد نصار

