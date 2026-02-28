درة تبحث عن فرصة أخيرة بعد مقتل والدتها وزواج علي كلاي من روح

بعدما فقدت ميادة (درة) والدتها التي قُتلت على يد لصوص، في تطور صادم قلب حياتها رأسًا على عقب. وجدت نفسها فجأة بلا سند عائلي، ما زاد من هشاشتها النفسية، فقادها لأن تطل من (أحمد العوضى) ألا يتخلى عنها، فيلقي في وجهها القنبلة الصادمة بزواجه من روح مؤكداً استحالة الرجوع مرة أخرى.

في ظل حزنها على أمها وشعورها بالفقدان، نرى ميادة في مشهد مؤثر وهي منهارة، لا تخشى فقدان زواجها فقط، بل تخشى الوحدة التي باتت تحاصرها من كل اتجاه. لم يعد تمسكها بزوجها بدافع الغيرة أو الشك، بل بدافع الخوف من أن تبقى وحيدة بعد رحيل والدتها. فتطلب من علي ألا يتخلى عنها في أصعب لحظات حياتها. لكنه يفاجئها بالخبر الصادم بزواجه من روح (يارا السكري).

يأتي ذلك بعد محاولة أمها قبل رحيلها في الإصلاح بين ميادة وعلي، حيث نصحتها بأن تفعل كل ما بوسعها من أجل أن تعيده لها معبرة عن ندمها على اللجوء إلى السحر الذي كان السبب المباشر للفراق بينهما. لكن نصيحة الأم قد جاءت بعد فوات الأوان.

بهذا التطور، يواصل «على كلاي» تعميق أزماته النفسية والإنسانية، واضعًا ميادة أمام اختبار جديد بين الحزن، والخوف، والحاجة إلى الاحتواء.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، عمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.