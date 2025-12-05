سناء منصور: إدارة ميزانية البيت مسؤولية مشتركة

أكدت الكاتبة سناء منصور أنه لا يمكن وضع قاعدة ثابتة تحدد من يكون "وزير مالية المنزل"، موضحة أن الأمر يختلف من أسرة لأخرى حسب طبيعة العلاقة والظروف الاقتصادية لكل بيت.

ميزانية المنزل

وقالت “منصور” خلال لقائها في برنامج "ست الستات" المذاع عبر قناة DMC إن السؤال الأهم قبل تحديد من يدير ميزانية المنزل هو: "هل المرأة بطبيعتها مسرفة؟ أم أنها تضبط إيقاع البيت وفق ظروف وإمكانيات الزوج الذي تعيش معه؟" مؤكدة أن أي تعميم في هذا السياق يكون غير منطقي.

مسؤولية الإنفاق وإدارة المصروفات

وأضافت أن السيدات اللاتي يتحملن مسؤولية الإنفاق وإدارة المصروفات دون أن يكون لديهن مصدر دخل ثابت، يدخلن في حالة ضغط مستمر، خاصة عندما يكون الزوج كثير الإنفاق أو غير قادر على ضبط مصروفاته.

وأوضحت منصور أن كثيراً من النساء يلجأن لتجهيز "احتياطي" بسيط للطوارئ، قائلة: “الست اللي بتصرف وهي مش بتشتغل فعلاً بتكون في مأزق دائم… ولما جوزها يكون مسرف بنلاقيها لازم تدبق وتشيل قرش علشان لما تتزنق.. خصوصاً لما ولادها يدخلوا مدرسة أو كلية وغيرها من الالتزامات”.

التعاون بين الزوجين

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الزوجين في إدارة الميزانية، حفاظاً على استقرار الأسرة وتجنب الأزمات المفاجئة.