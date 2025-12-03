الإسكان: التوسع في طرح الأراضي الاستثمارية داخل المدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية العمرانية

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية.

يأتي ذلك تفعيلًا لتوجيهات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التوسع في طرح الأراضي الاستثمارية داخل المدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية العمرانية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، عبر إتاحة أراضٍ متنوعة الاستخدامات تشمل التعليمية والتجارية والإدارية والطبية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان وترسيخ مكانة العبور الجديدة كإحدى أهم المدن الواعدة بشرق القاهرة.

وأكد أن الجهاز مستمر في دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة جاذبة تساعدهم على تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة في التوسع العمراني المستدام.

وقال رئيس الجهاز إن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

قطعة أرض رقم (252) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 881م² – نشاط (حضانة) – بالحي 39

قطعة أرض رقم (253) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 1710م² – نشاط تجاري إداري – بالحي 39.

قطعة أرض رقم (33) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 11679م² – نشاط تعليمي (مدرسة ) – الحي 14

قطعة أرض رقم (55) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 4289م² – نشاط طبي – بالحي 39.

ودعا جهاز المدينة المستثمرين إلى زيارة بوابة خدمات المستثمرين للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط الطرح والتقديم عبر الرابط التالي:

(https://assign.newcities.gov.eg)

ويجدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام الفرص الواعدة التي توفرها المدينة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة، فالمدينة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع على حد سواء.