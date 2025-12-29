قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمي سمير غانم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
ميرنا محمود

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفت إيمي سمير غانم أنظار جمهورها بأطلالة عفويه لافته،مرتدية جاكيت طويل باللون الأسود ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن كيفية تعاملها مع والديها “سمير غانم ودلال عبد العزيز” فى فترة انتشار وباء كورونا والذى كان سببا فى رحيلهما.

وقالت إيمى سمير غانم، "ماشتغلتش وقت كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا، هم اشتغلوا وتوفوا، كنت بقفل الباب بالمفتاح وقت كورونا عشان بابا وماما ميخرجوش، وكان عندي وسواس وخوف من كورونا، وسبحان الله جالهم هما الاثنين كورونا.. أنا مرة ماما جالها إعلان خبيت الباروكة بتاعتها علشان متروحش لأني كنت خايفة عليها جدا".

واستضاف الإعلامى بلال العربى فى حلقة من برنامج on the road ، النجمة إيمى سمير غانم، عبر شاشة قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية،  كشفت خلالها لأول مرة العديد من الأسرار والكواليس، عن حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد مجيء مولودها الثاني وكيف تغيرت حياتها.

كما تحدثت إيمى خلال حلقتها فى برنامج on the road ، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأسباب ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة وتعرضها للبكاء فترات طويلة، ولحظات لا تنسى مع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز فى فترة كورونا.

ومازحت إيمى خلال برومو حلقتها، مع الإعلامي بلال العربى، أن زوجها الفنان حسن الرداد، إذا تزوج عليها فهذا حقه.

برنامج  on the road ، يذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يتميز البرنامج بتجربته المختلفة لاجراء الحوار داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها النجم فى حالة أقرب لحديث الأصدقاء، مما يجعل الجمهور يكتشف جوانب مختلفة فى حياة نجومهم المفضلين.

ايمي سمير غانم صور ايمي سمير غانم اعمال ايمي سمير غانم اطلالات إيمي سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات الدفاع وسط محادثات السلام في أوكرانيا

شريف الجبلي

رئيس "الصناعات الكيماوية": البحث العلمي المحرك الرئيسي للتطوير الصناعي

بورصة الدار البيضاء

تراجع طفيف بمؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تداولات اليوم

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد