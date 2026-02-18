أحمد رمزي من الأرياف إلى القاهرة.. رحلة عمل في الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فخر الدلتا" أحداثًا إنسانية مؤثرة، حيث بدأ البطل أحمد رمزي رحلته بزيارة قبر والده الراحل، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والحنين، مؤكدًا ارتباطه الشديد بجذوره وأسرته.

وتتوالى الأحداث بحضور أحمد رمزي حفل زفاف شقيقته وسط أجواء عائلية دافئة، قبل أن تتغير حياته بشكل مفاجئ بعدما تصله فرصة عمل داخل إحدى شركات الإعلانات الكبرى في القاهرة، ليقرر الانتقال من بلدته في الأرياف إلى العاصمة، باحثًا عن تحقيق طموحه وبداية مرحلة جديدة من حياته.

وتضع الحلقة الأولى الخطوط العريضة لصراع البطل بين التمسك بأصوله الريفية ومتطلبات الحياة الجديدة في المدينة، ما يمهد لأحداث درامية متصاعدة خلال الحلقات المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.