مسلسل فن الحرب الحلقة 1.. يوسف الشريف نصاب يستعين بثلاثة وجوه

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة الأولى أحداثا مثيرة حيث كشف لنا صناع العمل عن طبيعة شخصية يوسف الشريف الذى يحترف النصب والاحتيال حيث يقوم بعملية نصب على أحد رجال الأعمال. 

بينما يقرر الاستعانة بفريق مكون من ثلاث أشخاص تعرضوا الى عملية نصب من قبل شركة “أرض المستقبل” والتى تعد إحدى اعضائها ريم مصطفى ويستعين يوسف الشريف بكل من محمد جمعة ودنيا سامي وإسلام إبراهيم نظرا لما يتصف به كل منهم فالأول هاكر والثاني مزورة والثالث حرامي. 

وتساعد يوسف الشريف من ناحية اخرى شيرى عادل التى يظهر عليها علامات حبها له. 

ابطال مسلسل فن الحرب 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وكان تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف فى مسلسل “فن الحرب” الذى يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقال عمرو سمير عاطف فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، انه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف وأكد ان الدور سيكون جديد ومختلف عما قدموه معا فى اعمال سابقة .

وعن طبيعة العمل ، قال عمرو سمير فرج ان المسلسل سيكون دراما اجتماعية وبها العديد من الأحداث الشيقة الذى من المقرر ان تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف فى العديد من الأعمال وحققوا نجاحا كبيرا معا ومن ابرزها، “رقم مجهول ، الصياد ، لعبة إبليس ، كفر دلهاب ، ومسلسل النهاية .

آخر أعمال يوسف الشريف

ويعد مسلسل “فن الحرب” هو عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب ٤ سنوات عن الدراما بعد مسلسله “كوفيد 25” الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢١ ، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم :  أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

