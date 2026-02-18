تشكيل مباراة ليفانتي وفياريال في الدوري الإسباني

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفانتي وفياريال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: تولجان - لافوينتي - مورينو - باميين.

خط الوسط: راجويي - أولاساجاستي - جارسيا - لوسادا - كورتيس.

خط الهجوم: إسبي.

فيما جاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: جونيور.

خط الدفاع: مورينيو - نافارو - مارين - كاردونا.

خط الوسط: بيبي - كومانسيا - جايي- مولييرو.

خط الهجوم: بيريز - ميكاوتادزي.

ويحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق ليفانتي في المركز 19 برصيد 18 نقطة.