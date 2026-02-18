أشرف زكي ضيف شرف في مسلسل "فخر الدلتا"

يشارك الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كضيف شرف في أحداث مسلسل فخر الدلتا، في ظهور خاص و إضافة قوية لأحداث العمل، خاصة في ظل طبيعة الشخصية التي يقدمها ضمن السياق الدرامي للمسلسل.



ويأتي ظهور أشرف زكي ضمن قائمة مميزة من النجوم المشاركين في البطولة، حيث يضم العمل نخبة من الفنانين، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.



ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.



ومن المنتظر أن يحقق العمل صدى واسعًا فور عرضه، في ظل مشاركة هذا الكم من النجوم، إلى جانب ظهور خاص ومميز لأشرف زكي كضيف شرف.