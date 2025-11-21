داليا مصطفى تعلن عودتها القوية بعمل كوميدي جديد

كشفت داليا مصطفى عن أحدث أعمالها الفنية المنتظرة، معلنة استعدادها للعودة بقوة إلى الدراما من خلال مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم «الأوف سيزون».

وخلال لقاء مع الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر شاشة DMC، على هامش ختام الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت داليا أن العمل من “العيار الثقيل” وسيُعرض خارج الموسم الرمضاني.

وأوضحت أن المسلسل ينتمي إلى اللون الكوميدي، وهو من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي، مؤكدة حماسها الكبير للمشروع الذي وصفته بأنه “حلو أوي وجميل”، ومتوقعة أن يحقق نجاحًا لافتًا ويكون محل إعجاب الجمهور.

عودة إلى الجذور الكوميدية

وأشارت الإعلامية شريهان أبو الحسن خلال الحوار إلى أن بدايات داليا مصطفى الفنية كانت من خلال الأعمال الكوميدية، وهو ما أكدته داليا نفسها، معتبرة أن “الأوف سيزون” يمثل عودة قوية لها إلى هذا اللون الذي تحبه بعد تقديمها لعدد من الأدوار الدرامية المتنوعة في السنوات الأخيرة.