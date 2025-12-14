قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار
أحمد موسى يوجه رسائل مهمة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فطريات فروة الرأس الأسباب والأعراض وطرق العلاج الفعالة

فطريات فروة الرأس الأسباب والأعراض وطرق العلاج الفعالة
فطريات فروة الرأس الأسباب والأعراض وطرق العلاج الفعالة
عبد الفتاح تركي

فطريات فروة الرأس .. تصدر موضوع فطريات فروة الرأس محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، مع تزايد شكاوى الأطفال والكبار من مشكلات فروة الرأس وتساقط الشعر والحكة المستمرة، إذ تعد هذه الحالة من الأمراض الجلدية الشائعة التي تتطلب الوعي بأسبابها وأعراضها وطرق التعامل معها بشكل صحيح، خاصة أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على صحة الشعر بشكل دائم.

ما هي فطريات فروة الرأس

أوضحت الجمعية المهنية لقطاع الصحة والرعاية الاجتماعية بألمانيا أن فطريات فروة الرأس تنتج عن الإصابة بفطريات جلدية تهاجم الجلد والشعر، وتؤدي إلى التهابات واضحة في فروة الرأس، وتظهر هذه العدوى بصورة أكبر بين الأطفال لكنها قد تصيب البالغين أيضًا في حالات ضعف المناعة أو التعرض لمصادر العدوى بشكل متكرر.

واقرأ أيضًا:

الوصفات الطبيعية للتخلص من قشرة الرأس

أسباب الإصابة بفطريات فروة الرأس

تحدث فطريات فروة الرأس نتيجة عدة عوامل رئيسية تساهم في انتقال العدوى وانتشارها بين الأفراد، وتتمثل الأسباب الآتية في العدوى الفطرية التي تنتقل غالبا من شخص إلى آخر من خلال التلامس المباشر، كما قد تنتقل العدوى عن طريق الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط التي تحمل الفطريات على الجلد أو الشعر.

كما يعد سوء النظافة من أبرز أسباب الإصابة، حيث تنتقل الفطريات عبر لوازم تصفيف الشعر المشتركة مثل شفرات الحلاقة والأمشاط والمناشف، خاصة في صالونات الحلاقة غير الملتزمة بمعايير التعقيم، وهو ما يزيد من احتمالية انتقال العدوى بشكل سريع.

وتشير الجمعية الألمانية إلى أن ضعف الجهاز المناعي يمثل عاملًا مهمًا يزيد من خطر الإصابة بفطريات فروة الرأس، حيث يكون الجسم أقل قدرة على مقاومة الفطريات، ما يسمح لها بالانتشار والتكاثر داخل فروة الرأس بسهولة.

أعراض فطريات فروة الرأس الشائعة

تتنوع أعراض فطريات فروة الرأس وتختلف حدتها من شخص لآخر حسب شدة العدوى ونوع الفطر المسبب لها، وتشمل الأعراض الآتية الحكة والاحمرار، حيث تظهر المناطق المصابة باللون الأحمر وتكون مصحوبة بحكة شديدة قد تزداد ليلًا أو مع التعرق.

علاج قشرة الشعر نهائياً

ومن الأعراض الشائعة أيضًا ظهور قشرة الرأس، إذ تتكون قشور رمادية وجافة على فروة الرأس في أماكن الإصابة، وقد تلتصق بالشعر وتسبب مظهرًا غير صحي، مع صعوبة التخلص منها باستخدام الشامبوهات العادية.

كما يؤدي المرض إلى تساقط الشعر، حيث يصبح الشعر ضعيفًا وهشًا ويتكسر بسهولة، وقد يتساقط على هيئة بقع دائرية صلعاء واضحة المعالم، وهو ما يسبب قلقًا نفسيًا كبيرًا لدى المصابين خاصة الأطفال.

وفي الحالات الأكثر شدة قد تظهر أعراض الالتهاب، إذ تؤدي العدوى العميقة إلى التهاب حاد في فروة الرأس مع ظهور بثور وتجمعات صديدية تعرف بالخراجات، وقد تكون هذه الحالة مؤلمة وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وقد يصاحب الإصابة بفطريات فروة الرأس أعراض عامة مثل الحمى والشعور بالتوعك العام، خاصة عند انتشار العدوى أو حدوث التهاب شديد، ما يستدعي عدم تجاهل الأعراض والتوجه للطبيب المختص.

طريقة لعلاج قشرة الشعر للرجل

مخاطر إهمال علاج فطريات فروة الرأس

تحذر الجهات الصحية من تجاهل أعراض فطريات فروة الرأس أو الاعتماد على العلاجات المنزلية غير الموثوقة، حيث إن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى تلف دائم في بصيلات الشعر، ما ينتج عنه تكون ندبات أو بقع صلعاء دائمة يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية انتقال العدوى إلى الآخرين داخل الأسرة أو المدرسة.

متى يجب استشارة الطبيب

ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أي من أعراض فطريات فروة الرأس، خاصة في حال وجود تساقط شعر غير طبيعي أو بقع صلعاء أو حكة شديدة مصحوبة باحمرار والتهاب، حيث يساعد التشخيص المبكر على اختيار العلاج المناسب وتقليل فترة الشفاء ومنع المضاعفات.

طرق علاج فطريات فروة الرأس

يعتمد علاج فطريات فروة الرأس على استخدام أدوية متخصصة تحتوي على مضادات للفطريات، وقد تشمل الخطة العلاجية شامبوهات طبية تعمل على تقليل انتشار الفطريات وتنظيف فروة الرأس بعمق، إضافة إلى كريمات موضعية تستخدم على المناطق المصابة حسب إرشادات الطبيب.

طريقة لعلاج قشرة الشعر

وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر استخدام أقراص فموية مضادة للفطريات، خاصة عند الإصابة بعدوى عميقة أو منتشرة، ويحدد الطبيب مدة العلاج والجرعة المناسبة وفقًا لعمر المريض وشدة الحالة.

نصائح للوقاية من فطريات فروة الرأس

تشدد الجهات الصحية على أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم مشاركة أدوات تصفيف الشعر، مع ضرورة تعقيم الأدوات المستخدمة في صالونات الحلاقة، والحرص على فحص الحيوانات الأليفة وعلاجها عند ظهور أي علامات مرضية، إلى جانب تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية الصحية والمتوازنة.

فطريات فروة الرأس أسباب فطريات فروة الرأس أعراض فطريات فروة الرأس علاج فطريات فروة الرأس تساقط الشعر بسبب الفطريات قشرة الرأس الفطرية عدوى فروة الرأس أفضل شامبو لعلاج فطريات الرأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

نقابة المهن التمثيلية تنعي شقيقه الزعيم عادل امام

نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة الزعيم عادل إمام

تامر عبد المنعم يقدم واجب العزاء في وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

تامر عبد المنعم يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

النجمة دوللي شاهين

دوللي شاهين لـ صدي البلد: أتمنى والدتي تكون معايا في 2026 |فيديو

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد