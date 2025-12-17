محافظ الأقصر يدشن المؤتمر الرابع لشباب التكنولوجيين بجامعة طيبة

دشن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر فعاليات المؤتمر الرابع لشباب التكنولوجيين بــ جامعة طيبة التكنولوجية، والذي يستمر حتى 18 ديسمبر، وذلك بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، والمهندس محمد عصام رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر الأسبق، والدكتور محمد رسلان نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى جانب ممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وبدأت فعاليات اليوم بإطلاق ماراثون جرى لشباب الجامعة، أعقبه افتتاح المؤتمر رسميًا. ثم تفقد محافظ الأقصر منطقة المعارض المصاحبة للمؤتمر، والتي تضم أربعة معارض متخصصة هي معرض تكنولوجيا التصنيع الغذائي، ومعرض تكنولوجيا الخدمات السياحية ، ومعرض تكنولوجيا الصناعات الغذائية ومعرض الفنون التشكيلية

وفى كلمته، أشاد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بشباب جامعة طيبة التكنولوجية، مثمنًا تميزهم فى تقديم فقرات المؤتمر بعدد من اللغات الأجنبية، وهو ما يعكس مستوى الوعى الثقافى واللغوى لدى الطلاب، ويؤكد قدرتهم على التواصل الحضارى والانفتاح على العالم، بما يتماشى مع توجهات الدولة فى إعداد كوادر شبابية مؤهلة لسوق العمل المحلى والدولى.

كما أشاد محافظ الأقصر بالمؤتمر وإنتاج الطلاب من مشغولات خشبية وفنية ومنتجات التصنيع الغذائى والمنتجات السياحية، مؤكداً أن هؤلاء الشباب هم أمل الأمة .

وفي ختام اليوم، دشن محافظ الأقصر نادي ريادة الأعمال لدعم مشروعات الطلبة الابتكارية، حيث يتبنى النادي مسابقة لاختيار أفضل المشروعات وتقديم الدعم لها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للجامعات.