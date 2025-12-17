انتخابات النواب.. غلق جميع اللجان بمحافظة القاهرة في نهاية اليوم الأول لجولة الإعادة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم غلق جميع لجان الانتخاب بمحافظة القاهرة فى نهاية اليوم الأول لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتى تجرى يومي ١٧، و١٨ ديسمبر الجارى.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ ، وممثلى كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة .