رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
محافظات

قبل غلق اللجان.. محافظ الغربية يواصل متابعة انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية داخل لجان محافظة الغربية، حيث تفقد عددًا من المقار الانتخابية بحي أول وثان المحلة الكبرى وقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، وذلك حتى الساعات الأخيرة التي سبقت غلق اللجان في اليوم الأول من انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2025، في متابعة ميدانية استمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة منذ الصباح، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية والتأكد من توفير جميع سبل الراحة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وتابع محافظ الغربية انتظام أعمال التصويت داخل عدد من المدارس والمقار الانتخابية، واطمأن على توافر التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين حتى اللحظات الأخيرة، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار المخصصة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب التأكد من انتظام تواجد الأطقم القضائية والإدارية، وفرق الإسعاف والدعم الطبي، ومصادر الطاقة البديلة، بما يضمن عدم تعطّل أي لجنة واستمرار العملية الانتخابية بسلاسة تامة.

انتظام التصويت 

كما تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع المحيطة باللجان، موجهًا باستمرار تواجد قيادات الأحياء ومسؤولي المرافق حتى غلق الصناديق للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالانضباط والتنظيم داخل وحول المقار الانتخابية، ومؤكدًا أن جميع اللجان تعمل بكفاءة تامة وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار اليوم في تنسيق مستمر مع غرف العمليات الفرعية بحي أول وثان طنطا، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف أولًا بأول ورصد أي مستجدات، بما يضمن خروج انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب بصورة منظمة ومشرفة تعكس وعي أبناء محافظة الغربية.

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع عدد من المواطنين أمام اللجان، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سهولة الوصول وتيسير الإجراءات، مشيدًا بوعيهم وحرصهم على المشاركة الإيجابية، ومؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس انتماءً حقيقيًا ووعيًا بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا:
«نستمر في المتابعة حتى اللحظة الأخيرة، وصوت كل مواطن يمثل قيمة حقيقية ودعمًا لمسيرة الدولة في البناء والتنمية، وندعو الجميع إلى استكمال المشاركة الإيجابية حتى غلق اللجان».

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر انتظام التصويت اللجان مجلس النواب

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
صلاح عبد الله
نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
