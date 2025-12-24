كسور في العمود الفقري| شقيقة ميسي تتعرض لـ حادث مروري

تعرّضت شقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، لحادث مروري خطير سيجبرها على تأجيل حفل زفافها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شقيقة ميسي الصغرى واسمها ماريا سول أصيبت عدة إصابات جراء الحادث الذي وقع قبل أيام، منها كسور في العمود الفقري والكعب والمعصم وحروق.





وأضافت أن ماريا سول (32 عاما) ستضطر إلى تأجيل حفل زفافها من أحد أفراد الجهاز الفني لإنتر ميامي، والذي كان مقررا في الأيام الأولى من الشهر المقبل.

من جهته أكد الصحفي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو، أن ماريا سول تجاوزت مرحلة الخطر، لكنها تحتاج إلى فترة طويلة من إعادة التأهيل، بدأتها فعلا في مدينة روساريو الأرجنتينية.

وأوضح أن الحادث وقع في وقت كانت فيه شقيقة ميسي تقود السيارة في أحد شوارع مدينة ميامي، قبل أن تفقد السيطرة عليها وتصطدم بجدار، وعلى أثر ذلك فقدت الوعي.



وكان من المقرر أن تتزوج ماريا سول من جوليان "تولي" أرييانو، وهو أحد أفراد الجهاز الفني لفريق إنتر ميامي تحت 19 عاما، في حفل كان سيُقام في مسقط رأسها مدينة روساريو يوم 3 يناير من العام المقبل، أي قبل 4 أيام فقط من عودة ميسي إلى التدريبات مع إنتر ميامي.

وكان من المنتظر أن تحضر العائلة كاملة حفل الزفاف بما في ذلك نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة الأسبق، قبل أن يتم تأجيله.

وتعمل ماريا سول في مجال تصميم الأزياء وتعد أيضا رائدة أعمال، وتُعرف بطابعها الهادئ وابتعادها عن الأضواء، وقد عاشت في إسبانيا قبل أن تعود إلى الأرجنتين لتطوير مشاريعها الخاصة.

وشاركت ماريا سول مع شقيقها ميسي في إطلاق العلامة التجارية "ميسي ستور" (The Messi (Store للأزياء الفاخرة.

ورغم أن اسمها مرتبط بشقيقها الذي يعده كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، إلا أن ماريا سول بنت لنفسها مسارا مهنيا مستقلا، وحافظت على الخصوصية والتركيز على العمل في مجال الموضة على حد تعبير صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية.