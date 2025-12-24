قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كسور في العمود الفقري| شقيقة ميسي تتعرض لـ حادث مروري

يسري غازي

تعرّضت شقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، لحادث مروري خطير سيجبرها على تأجيل حفل زفافها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شقيقة ميسي الصغرى واسمها ماريا سول أصيبت عدة إصابات جراء الحادث الذي وقع قبل أيام، منها كسور في العمود الفقري والكعب والمعصم وحروق.



وأضافت أن ماريا سول (32 عاما) ستضطر إلى تأجيل حفل زفافها من أحد أفراد الجهاز الفني لإنتر ميامي، والذي كان مقررا في الأيام الأولى من الشهر المقبل.

من جهته أكد الصحفي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو، أن ماريا سول تجاوزت مرحلة الخطر، لكنها تحتاج إلى فترة طويلة من إعادة التأهيل، بدأتها فعلا في مدينة روساريو الأرجنتينية.

وأوضح أن الحادث وقع في وقت كانت فيه شقيقة ميسي تقود السيارة في أحد شوارع مدينة ميامي، قبل أن تفقد السيطرة عليها وتصطدم بجدار، وعلى أثر ذلك فقدت الوعي.

وكان من المقرر أن تتزوج ماريا سول من جوليان "تولي" أرييانو، وهو أحد أفراد الجهاز الفني لفريق إنتر ميامي تحت 19 عاما، في حفل كان سيُقام في مسقط رأسها مدينة روساريو يوم 3 يناير من العام المقبل، أي قبل 4 أيام فقط من عودة ميسي إلى التدريبات مع إنتر ميامي.

وكان من المنتظر أن تحضر العائلة كاملة حفل الزفاف بما في ذلك نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة الأسبق، قبل أن يتم تأجيله.

وتعمل ماريا سول في مجال تصميم الأزياء وتعد أيضا رائدة أعمال، وتُعرف بطابعها الهادئ وابتعادها عن الأضواء، وقد عاشت في إسبانيا قبل أن تعود إلى الأرجنتين لتطوير مشاريعها الخاصة.

وشاركت ماريا سول مع شقيقها ميسي في إطلاق العلامة التجارية "ميسي ستور" (The Messi (Store للأزياء الفاخرة.

ورغم أن اسمها مرتبط بشقيقها الذي يعده كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، إلا أن ماريا سول بنت لنفسها مسارا مهنيا مستقلا، وحافظت على الخصوصية والتركيز على العمل في مجال الموضة على حد تعبير صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية.

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

إيمان كريم: مصر رائدة إقليميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين ذوي الإعاقة

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة ضحى منير لفوزها بجائزة «مُلهم» الدولية

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة ضحى منير لفوزها بجائزة «مُلهم» الدولية

مدحت وهبة

صندوق الإدمان يستعرض الجهود في مكافحة تعاطى المواد المخدرة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

