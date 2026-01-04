في غياب مبابي.. ريال مدريد يسحق ريال بيتيس 5-1 في الدوري الإسباني

اكتسح ريال مدريد نظيره ريال بيتيس بخمس أهداف مقابل هدف، من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 20، بعدكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد من ركلة حرة عن طريق رودريجو على رأس جارسيا فسكنت الشباك.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد تمريرة من فالفيدري إلى جارسيا الذي استلم الكرة على صدره وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك. .

وعزز ريال مدريد النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50، طريق راؤول أسينسيو.

وقلص ريال بيتيس الفارق في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من ايتور ريوبال إلى كوتشو الذي راوغ كورتوا مرتين وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وسجل جونزالو جارسيا الهدف الرابع في الدقيقة 82.

وأخيراً سجل ريال مدريد الهدف الخامس في الدقيقة 85، بعدكرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق جولر ليسدد جارسيا كرة بالكعب تسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحافظ ريال مدريد على وصافة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، وتجمد ريال بيتيس في المركز الـ6 برصيد 28 نقطة.

