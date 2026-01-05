رسميا.. ريال مدريد يخوض مباراته أمام مكابي تل أبيب في دوري السلة الأوروبي بدون جماهير

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا أن مباراة فريقه أمام مكابي رابيد تل أبيب في الدوري الأوروبي لكرة السلة، والمقررة يوم الخميس المقبل 8 يناير، ستُقام دون حضور جماهيري لأسباب أمنية.

وجاء في بيان رسمي للنادي الإسباني أن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي صنفت المباراة على أنها عالية الخطورة، وبناءً على ذلك امتثل النادي لتوصية الشرطة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن قيمة التذاكر المشتراة ستُسترد تلقائيًا وفورًا دون الحاجة لتقديم أي طلب من قبل الجمهور، فيما سيتم تعويض أصحاب تذاكر الموسم العادي بإضافة المبلغ المستحق إلى رصيدهم عند تجديد الاشتراك للموسم المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حرص النادي الإسباني على ضمان السلامة والأمن داخل الملعب، مع الالتزام بالقوانين والتوصيات الرسمية قبل المواجهات المهمة في بطولة الدوري الأوروبي.