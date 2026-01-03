أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام عيار 21؟

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026 في مصر، قبل منتصف اليوم، لجميع أعيرة الذهب وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق من اليوم في السوق المحلية.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6697.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 3-1-2026 سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5860 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5022.75 جنيه



سجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4378.75 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.