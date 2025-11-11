قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد
دعاء بأجر 40 مليون حسنة.. لا يستغرق دقيقة واحدة فهل تعرفه؟
سيد عبد الحفيظ يجتمع مع نجم منتخب مصر لحسم انتقاله للأهلي
طقس اليوم: شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق
هزة أرضية بقوة 5 درجات غرب جزيرة كريت دون تأثير على مصر
كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون
مشاركة عدد من الأساقفة في أداء الواجب الوطني بالانتخابات البرلمانية
ميدو لمسئولي الأبيض: متهدوش المعبد الزمالك أكبر من أي شخص
الشرع عن أحداث 11 سبتمبر: لا علاقة لي بها وأحزن على كل قتيل
حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
رياضة

تفاصيل إصابة نجم النصر السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي
يمنى عبد الظاهر

يبدأ الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب نادي النصر السعودي، الثلاثاء، إجازته بعد الانتهاء من الجلسات علاجية أمس الإثنين في مقر النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فقد منع الجهاز الطبي بنادي النصر، كومان، من الإجازة خلال اليومين الماضيين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نيوم السبت الماضي ببطولة الدوري، قبل أن يسمح له بالراحة بداية من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت إلى أن اللاعب الفرنسي سيخضع لجلسة علاجية صباح الثلاثاء، وبعدها سيحصل على راحة مثل بقية اللاعبين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل.

وكان كومان قد خرج من مباراة النصر ضد نيوم، يوم السبت الماضي بسبب الإصابة بشد عضلي. ويواجه نادي النصر نظيره الخليج ،يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة بعد مرور 8 جولات من البطولة.

الفرنسي كينجسلي كومان نادي النصر السعودي بطولة الدوري اللاعب الفرنسي النصر ضد نيوم الخليج الدوري السعودي

