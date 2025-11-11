تفاصيل إصابة نجم النصر السعودي

يبدأ الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب نادي النصر السعودي، الثلاثاء، إجازته بعد الانتهاء من الجلسات علاجية أمس الإثنين في مقر النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فقد منع الجهاز الطبي بنادي النصر، كومان، من الإجازة خلال اليومين الماضيين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نيوم السبت الماضي ببطولة الدوري، قبل أن يسمح له بالراحة بداية من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت إلى أن اللاعب الفرنسي سيخضع لجلسة علاجية صباح الثلاثاء، وبعدها سيحصل على راحة مثل بقية اللاعبين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل.

وكان كومان قد خرج من مباراة النصر ضد نيوم، يوم السبت الماضي بسبب الإصابة بشد عضلي. ويواجه نادي النصر نظيره الخليج ،يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة بعد مرور 8 جولات من البطولة.