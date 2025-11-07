ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النجمة

حقق فريق الهلال فوزًا مثيرًا على حساب النجمة بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم البداية القوية للنجمة ومحاولاته المبكرة، إلا أن خبرة لاعبي الهلال حسمت الموقف في النهاية، ليواصل “الزعيم” انتصاراته ويحافظ على موقعه في دائرة المنافسة على القمة.

ويأتي هذا الفوز في وقت يشتعل فيه سباق الصدارة بين الثلاثي النصر والتعاون والهلال، خاصة بعد أن حقق التعاون فوزًا كبيرًا على الفتح بخماسية اليوم، ليضغط أكثر على الهلال والنصر.

ومن المقرر أن يخوض النصر مواجهته في الجولة نفسها غدًا أمام نيوم، ساعيًا لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب ومواصلة الابتعاد عن مطارديه.

كما تشهد الجولة الثامنة مواجهة نارية بين الاتحاد والأهلي، والتي تُعد أبرز مباريات الجولة نظرًا لقوة الفريقين والتنافس التاريخي بينهما.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال



1- النصر – 21 نقطة

2- التعاون – 21 نقطة

3- الهلال – 20 نقطة

4- القادسية – 17 نقطة

5- الخليج – 14 نقطة

6- الأهلي – 13 نقطة

7- نيوم – 13 نقطة

8- الاتحاد – 11 نقطة

9- الفيحاء – 11 نقطة

10- الخلود – 9 نقاط

11- الاتفاق – 8 نقاط

12- الرياض – 7 نقاط

13- الشباب – 6 نقاط

13- الحزم – 6 نقاط

15- الفتح – 5 نقاط

16- الأخدود – 4 نقاط

17- ضمك – 3 نقاط

18- النجمة – بدون نقاط

ويأمل الهلال في استمرار سلسلة انتصاراته في الجولات المقبلة للحفاظ على الضغط على القمة، في انتظار تعثر منافسيه النصر والتعاون.