تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الاتحاد المصري للألعاب المائية يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام في وفاة يوسف محمد

حسام الحارتي

اجتمع الاتحاد المصري للألعاب المائية برئاسة المهندس ياسر إدريس وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله بعد قرارات النيابة في تحقيقات وفاة السباح يوسف محمد.

وجاء ذلك القرار احتراماً للرأي العام المصري وأسرة الشهيد السباح يوسف محمد وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصه بهذا الشأن .

مع إخطار الاتحاد الدولي لألعاب الماء لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إدارة أعمال الإتحاد المصري للألعاب المائية وفقا للقواعد واللوائح المنطبقة لدى الإتحاد الدولي لألعاب الماء

وأعلن بذلك عن إنصياعه التام لما تقره المحكمة مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته مكررين تعازينا لأسرة الشهيد يوسف محمد وممسكين علي يديهم في المضي سوياً حتي جلاء الحقيقة.

