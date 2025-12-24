الاتحاد المصري للألعاب المائية يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام في وفاة يوسف محمد

اجتمع الاتحاد المصري للألعاب المائية برئاسة المهندس ياسر إدريس وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله بعد قرارات النيابة في تحقيقات وفاة السباح يوسف محمد.

وجاء ذلك القرار احتراماً للرأي العام المصري وأسرة الشهيد السباح يوسف محمد وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصه بهذا الشأن .

مع إخطار الاتحاد الدولي لألعاب الماء لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إدارة أعمال الإتحاد المصري للألعاب المائية وفقا للقواعد واللوائح المنطبقة لدى الإتحاد الدولي لألعاب الماء

وأعلن بذلك عن إنصياعه التام لما تقره المحكمة مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته مكررين تعازينا لأسرة الشهيد يوسف محمد وممسكين علي يديهم في المضي سوياً حتي جلاء الحقيقة.