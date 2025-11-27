قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غلق مزلقان الشغب 12 ساعة بسبب أعمال صيانة مفاتيح البلوك في إسنا بالأقصر

شمس يونس

يشهد مركز إسنا جنوب الأقصر اليوم حدثا مهما سيؤثر على حركة المواطنين وعبور المركبات وذلك بعد إعلان غلق مزلقان الشغب لمدة تمتد إلى اثنتي عشرة ساعة كاملة نتيجة لأعمال الصيانة الجارية في مفاتيح بلوك الشغب الواقعة عند الكيلو 699650 حيث تبدأ فترة الغلق من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء مما يستدعي اتباع الطرق البديلة لضمان استمرار الحركة بشكل امن ومنظم طوال فترة العمل.

وتجري أعمال الصيانة وفق خطة فنية تستهدف رفع كفاءة البلوك ومعالجة اي أعطال قد تؤثر على سلامة المرور فوق خطوط السكة الحديد خاصة في المناطق ذات كثافة في حركة المواطنين وهو ما يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تحسين منظومة التشغيل وزيادة مستويات الأمان للمارة وسائقي المركبات على حد سواء .

واكد مصدر  أن فرق الصيانة بدأت العمل منذ الساعات الأولى من الصباح بالاعتماد على معدات متخصصة وفرق فنية مدربة وذلك لتنفيذ أعمال الضبط والفحص والتغيير اللازم لمكونات البلوك بما يضمن جاهزيته واستمراره في العمل بكفاءة دون توقف خلال الفترة المقبلة 

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من أعمال التطوير الجارية في نطاق مركز إسنا لرفع مستوى البنية التحتية الخاصة بخطوط السكة الحديد ولضمان عدم تعطيل حركة الأهالي تم تخصيص مزلقانات بديلة يمكن استخدامها خلال ساعات الغلق حيث تقرر توجيه المواطنين إلى استخدام مزلقان السدوسي من الناحية البحرية عند الكيلو 696600 وأيضا استخدام مزلقان المعلا من الناحية القبلية عند الكيلو 704250 وهما اقرب نقاط العبور الآمنة التي توفر سيولة لحركة الانتقال بين جانبي المنطقة لحين الانتهاء من الأعمال بشكل كامل .

