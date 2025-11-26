بيطرى الأقصر يحصن 19892 رأس حيوان ويكثف الحملات لمواجهة الأمراض الوبائية

أعلن الدكتور طارق لطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه تم تحصين 19892 رأس حيوان ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بالإضافة إلى تحصين 12000 طائر ضد إنفلونزا الطيور، وتنفيذ تلقيح 694 أنثى حيوان بالسلالات المستوردة عالية الإنتاج.

وأشار مدير المديرية إلى استمرار المرور على أسواق الطيور ضمن خطة التقصي النشط لمرض إنفلونزا الطيور، بجانب المرور على أسواق الماشية لتحصين الحيوانات باللقاحات الوقائية المعتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما أكد استمرار أعمال المتابعة داخل المجازر الحكومية، تمهيدًا لافتتاح المجزر النصف آلي بالحبيل عقب الانتهاء من أعمال التطوير لرفع كفاءته التشغيلية.