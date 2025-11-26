قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
محافظات

مجلس جامعة الأقصر يرشح الشاعر علي جعفر العلاق لجائزة النيل للمبدعين العرب

مجلس جامعة الأقصر خلال اجتماعه

عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته الدورية، رقم 82، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المهمة التي تدعم مسيرة الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

رشح المجلس الشاعر  الدكتور علي جعفر العلاق؛ لجائزة النيل للمبدعين العرب.

وبشأن تطوير العملية التعليمية فقد اعتمد المجلس لائحة برنامج الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات "بنظام الساعات المعتمدة" لمرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما تم اعتماد برنامج تدريبي للتبادل الطلابي بين كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة الأقصر والجامعات الأجنبية الشريكة ( الكليات والمعاهد المناظرة).

ووافق مجلس الجامعة على الاستعانة بخبيرين  أجنبيين للتدريس بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن للعام الجامعي 2025/2026م؛  بالإضافة لاعتماد بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026م.

 واعتمد المجلس ضم الدكتور عبدالغفار وجدي – مدير عام آثار الأقصر؛ إلي عضوية مجلس كلية الآثار (عضواً من الخارج).

ووافق المجلس على انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة الأقصر تحت عنوان "الآثار والتاريخ وتوثيق التراث في العصر الرقمي: التحديات والحلول" خلال فبراير المقبل، وكذلك انعقاد مؤتمر شباب الباحثين بكليات الجامعة تحت عنوان " توظيف الذكاء الإصطناعي ووسائل التواصل الإجتماعي في خدمة العلوم الإنسانية" خلال شهر إبريل.

ووافق المجلس في جلسته على إنشاء مركز التميز الجامعي "وحدة ذات طابع خاص" وكذلك إعتماد اللائحة المالية والإدارية الخاصة به.

وقرر المجلس منح  الدكتور حمدي علي بدوي أحمد – المدرس بقسم اللغة العربية – تخصص علم اللغة – كلية الأسن – جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

كما منح المجلس عددا من الباحثين درجة الماجستير 
؛ فقد تم منح الباحثة  ياسمين سعد قطب (من الخارج) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص جرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب) كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

ومنح الباحثة ندا محمد يوسف (من الخارج) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص جرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب- كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

كما تم منح الباحث  ناجح أحمد محمود (من الداخل) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص تصوير – شعبة التصوير الزيتي - كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

وكذلك منح الباحثة  آية محمد محمود (من الخارج) درجة الماجستير في ترميم الآثار بتقدير ممتاز – تخصص دقيق (ترميم الآثار الفخاري) – قسم ترميم الآثار - كلية الآثار – جامعة الأقصر.

كما تم منح عددا من الباحثين درجة الدبلوم في الآثار المصرية والإرشاد السياحي والتربية.

بترشيح الشاعر الأستاذ الدكتور / علي جعفر العلاق لـ "جائزة النيل للمبدعين العرب"

لما له من مكانة شعرية رائدة وللمبررات التالية:

مبررات الترشيح:

أولا: يعد الشاعر من الشعراء العرب الرواد لما يمثله من حضور شعري مؤثر وريادة في قصيدة التفعيلة.

ثانيا: يمثل الشاعر الأستاذ الدكتور  علي جعفر العلاق تيارا شعريا مؤثرا في الأجيال الشعرية الشبابية

ثالثا: ارتباط الشاعر بقضايا أمته العربية والتعبير عنها في شعره وكتبه.

رابعا : يمثل إنتاج الشاعر عشرات الدواوين الشعرية والكتب النقدية والبحوث الجادة المؤثرة في المشهد الشعري والنقدي.

خامسا: يعبر الشاعر في كتاباته وشعره ولقاءاته الإعلامية عن حبه مصر وحضوره المتكرر في أمسيات مصر الشعرية ومؤتمراتها النقدية ومشاركته في لجان تحكيم الجوائز المصرية.

سادسا: حضور الشاعر إلى مدينة الأقصر مقيما أمسيات شعرية في رحاب بيت الشعر بالأقصر وتعبيره الرائع عن افتتانه بالأقصر وأهلها وبمصر كلها.

مجلس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل علي جعفر العلاق جائزة النيل للمبدعين العرب

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

غادة عبد الرازق

تكريم غادة عبد الرازق في مهرجان ضيافة بدبي

بوستر حفل تامر حسني

الأول بعد مرضه.. تفاصيل حفل تامر حسني في قصر عابدين

رضا البحراوي ووالدته

ما زالت في العناية.. تطورات حالة والدة رضا البحراوي

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

