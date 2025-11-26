مجلس جامعة الأقصر يرشح الشاعر علي جعفر العلاق لجائزة النيل للمبدعين العرب

عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته الدورية، رقم 82، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المهمة التي تدعم مسيرة الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

رشح المجلس الشاعر الدكتور علي جعفر العلاق؛ لجائزة النيل للمبدعين العرب.

وبشأن تطوير العملية التعليمية فقد اعتمد المجلس لائحة برنامج الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات "بنظام الساعات المعتمدة" لمرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما تم اعتماد برنامج تدريبي للتبادل الطلابي بين كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة الأقصر والجامعات الأجنبية الشريكة ( الكليات والمعاهد المناظرة).

ووافق مجلس الجامعة على الاستعانة بخبيرين أجنبيين للتدريس بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن للعام الجامعي 2025/2026م؛ بالإضافة لاعتماد بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026م.

واعتمد المجلس ضم الدكتور عبدالغفار وجدي – مدير عام آثار الأقصر؛ إلي عضوية مجلس كلية الآثار (عضواً من الخارج).

ووافق المجلس على انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة الأقصر تحت عنوان "الآثار والتاريخ وتوثيق التراث في العصر الرقمي: التحديات والحلول" خلال فبراير المقبل، وكذلك انعقاد مؤتمر شباب الباحثين بكليات الجامعة تحت عنوان " توظيف الذكاء الإصطناعي ووسائل التواصل الإجتماعي في خدمة العلوم الإنسانية" خلال شهر إبريل.

ووافق المجلس في جلسته على إنشاء مركز التميز الجامعي "وحدة ذات طابع خاص" وكذلك إعتماد اللائحة المالية والإدارية الخاصة به.

وقرر المجلس منح الدكتور حمدي علي بدوي أحمد – المدرس بقسم اللغة العربية – تخصص علم اللغة – كلية الأسن – جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

كما منح المجلس عددا من الباحثين درجة الماجستير

؛ فقد تم منح الباحثة ياسمين سعد قطب (من الخارج) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص جرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب) كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

ومنح الباحثة ندا محمد يوسف (من الخارج) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص جرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب- كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

كما تم منح الباحث ناجح أحمد محمود (من الداخل) درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص تصوير – شعبة التصوير الزيتي - كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

وكذلك منح الباحثة آية محمد محمود (من الخارج) درجة الماجستير في ترميم الآثار بتقدير ممتاز – تخصص دقيق (ترميم الآثار الفخاري) – قسم ترميم الآثار - كلية الآثار – جامعة الأقصر.

كما تم منح عددا من الباحثين درجة الدبلوم في الآثار المصرية والإرشاد السياحي والتربية.

بترشيح الشاعر الأستاذ الدكتور / علي جعفر العلاق لـ "جائزة النيل للمبدعين العرب"

لما له من مكانة شعرية رائدة وللمبررات التالية:

مبررات الترشيح:

أولا: يعد الشاعر من الشعراء العرب الرواد لما يمثله من حضور شعري مؤثر وريادة في قصيدة التفعيلة.

ثانيا: يمثل الشاعر الأستاذ الدكتور علي جعفر العلاق تيارا شعريا مؤثرا في الأجيال الشعرية الشبابية

ثالثا: ارتباط الشاعر بقضايا أمته العربية والتعبير عنها في شعره وكتبه.

رابعا : يمثل إنتاج الشاعر عشرات الدواوين الشعرية والكتب النقدية والبحوث الجادة المؤثرة في المشهد الشعري والنقدي.

خامسا: يعبر الشاعر في كتاباته وشعره ولقاءاته الإعلامية عن حبه مصر وحضوره المتكرر في أمسيات مصر الشعرية ومؤتمراتها النقدية ومشاركته في لجان تحكيم الجوائز المصرية.

سادسا: حضور الشاعر إلى مدينة الأقصر مقيما أمسيات شعرية في رحاب بيت الشعر بالأقصر وتعبيره الرائع عن افتتانه بالأقصر وأهلها وبمصر كلها.