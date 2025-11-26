السعودية تعتمد لائحة جديدة تلزم غير السعوديين بالبدلة الرسمية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن لائحة جديدة لتنظيم قواعد المظهر والسلوك للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، متضمنة ضوابط واضحة للزي الرسمي خلال ساعات العمل وفي المحافل والظهور الإعلامي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، ألزمت اللائحة الموظفين السعوديين من الرجال بارتداء الزي الوطني الرسمي المكون من الثوب والغترة أو الشماغ، في حين شددت على التزام الموظفين غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية. أما النساء، فاشترطت اللائحة ارتداء لباس محتشم ساتر غير شفاف ولا ضيّق.

كما شددت القواعد على ضرورة التزام العاملين بالسلوكيات المهنية اللائقة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تسيء إلى الأديان أو تثير النعرات القبلية أو تتضمن مواقف سياسية أو فكرية تمس المملكة ومكانتها.

وأكدت اللائحة أهمية الحفاظ على النظافة والمظهر المهني، وتجنب ارتداء ما يحمل دلالات سياسية أو فكرية.

وتهدف هذه اللائحة، المطروحة حاليًا على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم قبل اعتمادها النهائي، إلى تعزيز الهوية الوطنية داخل بيئات العمل، وضبط السلوكيات في ظل التنوع الثقافي والتطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.

كما نصت اللائحة على ضرورة مساءلة أي موظف يخالف أحكامها تأديبيًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة الوظيفية المعمول بها في القطاع الذي ينتمي إليه.