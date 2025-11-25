السعودية تؤكد أن أجواءها لم تتأثر بانبعاثات رماد بركان "هايلي غوبي"

أفادت السعودية أن أجواءها لم تتأثر بانبعاثات رماد بركان "هايلي غوبي" الذي اندلعت أعمدة دخانه في شرق إثيوبيا، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لأي ظاهرة جوية مؤثرة.

عدم وجود أي تأثير مباشر في أجواء البلاد

و أكد المركز السعودي للأرصاد على أن صور الرصد الجوي والتقارير التحليلية الحديثة أكدت عدم وجود أي تأثير مباشر في أجواء البلاد بالرماد البركاني المنبعث من بركان «هايلي غوبي».

وأوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز، أن المركز يتابع على مدى الساعة حركة السحب والظواهر الجوية عبر المنظومات الوطنية المتقدمة، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية لا تظهر أي مسار للرماد البركاني باتجاه أجواء السعودية.

وأكد أن متابعة المستجدات المناخية مستمرة لحظة بلحظة، مع رصد وتحديث البيانات أولاً بأول، مبيناً أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ في حال وجود ظاهرة جوية مؤثرة، وأن المركز سيواصل إصدار أي تنبيهات أو مستجدات متى استدعت الحالة ذلك.