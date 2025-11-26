أول ديسمبر.. فتح باب التقدم لجوائز جامعة الأزهر السنوية في مختلف المجالات العلمية

صدق مجلس جامعة الأزهر اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التقدم لجوائز الجامعة للعام الأكاديمي 2025م.

فتح باب التقدم لجوائز جامعة الأزهر السنوية في مختلف المجالات العلمية

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن فتح باب التقدم جاء بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن التقديم متاح في مجالات "العلوم الشرعية - العلوم العربية - العلوم الطبية - العلوم الأساسية - العلوم الهندسية - العلوم النظرية - العلوم الإنسانية ".

وبيّن رئيس جامعة الأزهر، في بيان له اليوم، الأربعاء، أن عدد الجوائز ست جوائز تتضمن:

جائزة جامعة الأزهر وقيمتها 150 ألف جنيه للأساتذة فوق سن الستين.

-جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (100) ألف جنيه ومتاحة للأساتذة ممن أمضوا (٣) سنوات فأكثر في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة للتميز العلمي وقيمتها (70) ألف جنيه للأساتذة المساعدين ومن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (50) ألف جنيه للمدرسين ولمن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ مساعد.

-جائزة أفضل رسالة دكتوراه للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

-جائزة أفضل رسالة (ماجستير) للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

وأعلن رئيس الجامعة شروط التقديم للجوائز، وهي:

-ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس جوائز الجامعة خلال سنة الترشح.

-ألا يكون سبق حصوله علي إحدى جوائز الدولة عن نفس الإنتاج العلمي المقدم.

-عدم الجمع بين أكثر من جائزة في العام ذاته ويجوز الترشح لجائزة جديدة بعد مرور خمس سنوات على آخر جائزة.

-أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند التقدم.

-أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل وما زال على رأس العمل بالجامعة وقت التقدم.

-التزام المتقدم بالأخلاقيات العلمية وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية نهائية.

-في حالة الجمع بين جائزة من جوائز الدولة وجائزة من جوائز الجامعة لنفس الإنتاج يتنازل المتقدم عن جائزة الجامعة.

-التقديم للجوائز يكون بتقديم الملفات باسم الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمقر رئاسة الجامعة.

واختتم رئيس جامعة الأزهر، البيان بأن آخر موعد للتقديم سيكون في 31 ديسمبر 2025م.