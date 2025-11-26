قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
قرار عاجل بشأن 37 متهما في أكبر قضايا شركات تمويل الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ المتميزين في مختلف كليات الجامعة ويشيد بعطائهم

الدكتور سلامة جمعة داود
الدكتور سلامة جمعة داود
محمد صبري عبد الرحيم

كرَّم مجلس جامعة الأزهر، اليوم خلال اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الجامعة، المتميزين في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأشاد مجلس الجامعة بعطائهم العلمي والأكاديمي في جميع المجالات العلمية؛ حيث قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم: (3971) لسنة 2025م واختياره ممثلًا للقطاع الطبي بجامعة الأزهر بلجنة "تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض".

وكرم المجلس الدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، لجهوده المخلصة في النهوض والتطوير بالمستشفى في جميع الأقسام.

وكرم مجلس الجامعة فريق العمل الذي قام بإعداد الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي بجامعة الأزهر "ميثاق الطالب الجامعي" وهم: الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب بالقاهرة، والدكتور طلعت عبد الله أبو حلوة، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للبنات، والدكتور أحمد عبد الفتاح الهنداوي، أستاذ الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكلية التربية للبنين بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد الحليم هيبة.

كما قدَّم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة للبنين بقنا، بفوز الكلية بجائزة أفضل بحث علمي عربي في مجال الحديد والصلب للعام 2025م من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد كلية العلوم للبنين بأسيوط، لاختياره رئيسًا للجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد التابعة لأكاديمية البحث العلمي.

وكرم المجلس الفريق الطبي -أطباء - هيئة تمريض- الذي قام بإجراء جراحة متميزة في مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، مشيدًا بأدائهم في خدمة المرضي وخدمة المجتمع.

كما كرم مجلس الجامعة الدكتور سبيلة موسى، عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة السابقة؛ لجهودها المخلصة طيلة فترة عملها في رئاسة قسم الباطنة وإدارة مستشفى الزهراء الجامعي، ووكالة وعمادة كلية طب للبنات بالقاهرة.

كما كرَّم المجلس الدكتور سعد عطية فرج، والدكتورة منى فوزي حسين؛ لحصولهما على جائزة الملهمين العرب على مستوى الأفراد لعام 2025م.

مجلس جامعة الأزهر جامعة الأزهر كليات الجامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

أرشيفيه

وزة وبطة.. دعا.رة من 500 جنيه أون لاين لـ5 آلاف بالبيت

جثة - أرشيفية

مقتل سائق خلال مشاجرة في عرب راشد بحلوان

الضحية

تجديد حبس المتهم بقـ.تل طالب جامعي بسلا.ح أبيض

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد