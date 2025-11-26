مجلس جامعة الأزهر يهنئ المتميزين في مختلف كليات الجامعة ويشيد بعطائهم

كرَّم مجلس جامعة الأزهر، اليوم خلال اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الجامعة، المتميزين في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأشاد مجلس الجامعة بعطائهم العلمي والأكاديمي في جميع المجالات العلمية؛ حيث قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم: (3971) لسنة 2025م واختياره ممثلًا للقطاع الطبي بجامعة الأزهر بلجنة "تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض".

وكرم المجلس الدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، لجهوده المخلصة في النهوض والتطوير بالمستشفى في جميع الأقسام.

وكرم مجلس الجامعة فريق العمل الذي قام بإعداد الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي بجامعة الأزهر "ميثاق الطالب الجامعي" وهم: الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب بالقاهرة، والدكتور طلعت عبد الله أبو حلوة، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للبنات، والدكتور أحمد عبد الفتاح الهنداوي، أستاذ الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكلية التربية للبنين بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد الحليم هيبة.

كما قدَّم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة للبنين بقنا، بفوز الكلية بجائزة أفضل بحث علمي عربي في مجال الحديد والصلب للعام 2025م من الاتحاد العربي للحديد والصلب.



وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد كلية العلوم للبنين بأسيوط، لاختياره رئيسًا للجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد التابعة لأكاديمية البحث العلمي.

وكرم المجلس الفريق الطبي -أطباء - هيئة تمريض- الذي قام بإجراء جراحة متميزة في مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، مشيدًا بأدائهم في خدمة المرضي وخدمة المجتمع.

كما كرم مجلس الجامعة الدكتور سبيلة موسى، عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة السابقة؛ لجهودها المخلصة طيلة فترة عملها في رئاسة قسم الباطنة وإدارة مستشفى الزهراء الجامعي، ووكالة وعمادة كلية طب للبنات بالقاهرة.

كما كرَّم المجلس الدكتور سعد عطية فرج، والدكتورة منى فوزي حسين؛ لحصولهما على جائزة الملهمين العرب على مستوى الأفراد لعام 2025م.