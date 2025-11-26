دعم التعاون بين مصر وكندا في الأبقار الحلاب وزيادة معدلات إنتاج الألبان

استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، "ناتالي دور" الملحق الزراعي لدولة كندا، لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال البيطري.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال لقاءه و "ناتالي دور" الملحق الزراعي لدولة كندا، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شبكة شراكاتها الدولية بما يساهم في تطوير المنظومة البيطرية وفق أحدث المعايير العالمية.

وبحث الجانبان فرص التعاون في التبادل التجاري، وإتاحة فرص جديدة للتكامل بين الجانب المصري والكندي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية تبادل الخبرات الفنية والعلمية، خاصة في ما يتعلق ببرامج التحسين الوراثي، وتنمية القدرات الإنتاجية للماشية.

وناقش اللقاء إمكانيات دعم التعاون في الأبقار الحلاب وزيادة معدلات إنتاج الألبان، مناقشة برامج العجلات العشار ورفع كفاءتها الإنتاجية، بحث سبل تحسين السلالات ورفع الكفاءة الوراثية للماشية، فضلا عن مناقشة فرص استيراد سلالات عالية الجودة من كندا لتعزيز الإنتاج الحيواني في مصر، إضافة إلى تبادل المعلومات حول أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في إدارة قطعان الماشية.

أكد الدكتور الأقنص خلال اللقاء أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في: وضع وتنفيذ الخطط القومية لتحسين السلالات، دعم المزارعين والمربين من خلال برامج التحسين والإنتاج، متابعة الإجراءات والاشتراطات البيطرية لضمان جودة الإنتاج الحيواني، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي بما يعود بالنفع على الثروة الحيوانية المصرية

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الحيواني ورفع مستوى الكفاءة الفنية للكوادر المصرية عبر الاستفادة من الخبرات الكندية.