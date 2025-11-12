الخدمات البيطرية: مصر قامت بمعجزة في التحصين الأخير ضد سلالة الحمى القلاعية الجديدة

أكدت الدكتورة هند الشيخ مدير عام الإدارة العامة للإرشاد بهيئة الخدمات البيطرية، أنه تم البدء في حملة التحصين ضد الحمى القلاعية منذ أكتوبر الماضي .

وقالت هند الشيخ في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" مصر قامت بمعجزة في التحصين الأخير ضد السلالة الجديدة من الحمى القلاعية ".

وتابعت هند الشيخ :" تم رصد السلالة الجديدة وتم العمل على إنتاج لقاح مضاد للسلالة الجديدة وبدانا في التحصين الفوري ".

وأكملت هند الشيخ :" السلالة الجديدة من الحمى القلاعية عابرة للحدود ".

ولفتت هند الشيخ :" الحمى القلاعية متواجدة في مصر منذ 50 سنة "، مضيفا:" نناشد جميع الفلاحين ومن يملك مواشي أن يسارع لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ".